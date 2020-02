La indignación de una tía porque sólo asistieron seis niños al festejo de cumpleaños de su sobrino se volvió viral en Twitter, acumulando más de 68 mil 'Me gusta'.

Camilo, el sobrino de la usuaria 'Ma. Sol Rizzo' @solrizzo, le pidió a sus papás festejar su cumpleaños número 5 junto a sus compañeritos de la salita de jardín en una canchita de fútbol. Para tratar de que asistieran la mayoría de los niños, la madre del cumpleañero preguntó y pidió confirmación a través del grupo de padres de WhatsApp. En ese momento, de los 20 contactos, sólo dos le confirmaron que no iban a poder llevar a sus hijos.

Llegó el día del festejo, el pasado sábado 8 de febrero, y sólo asistieron seis compañeros. Por lo que su tía descargó su enojo en su cuenta de Twitter.

"Hoy mi sobrino celebró su cumpleaños. Fueron solo 6 nenes. No solo es la ilusión de un chico sino también el esfuerzo y el gasto de una familia. Por favor, no sean mierdas y siempre lleven a sus hijos a los cumpleaños", escribió María Sol.

El tuit generó, además de los miles de 'Me gusta' antes mencionados, muchos comentarios de otros usuarios contando historias similares y algunas hasta más tristes que la que ella relató.

A mí al revés, me invitaron a un cumple (de disfraces, aparte) un día después del festejo real. Mí papá tocó el timbre en la casa y salió la madre de la cumpleañera y dice: "nooo pero si la fiesta fue ayer..." La niña que me invitó sabía y cambió la fecha en la invitación 💔 — Candileja ⛱️ (@SoyCandyMaster) February 8, 2020

Cumplo el 24 de junio. A mi cumple de 10 vino 1 (uno) invitado de 30.

Mis hermanos me siguen cargando.

Tengo 41 — Mariano Piza (@PizaMariano) February 8, 2020

Mi hijo del medio es discapacitado. Cumple en mayo. En 2° grado le hicimos el cumple en un salón de fiestas, invitó a todo el grado. Fue una compañerita solamente. Ese golpe en el corazón es duro. No fui a una sola reunión de padres más, previo putear a algunos x soretes. — Dr. Heywood Floyd (@hgvillarruel) February 9, 2020

Cumplo el 26-12 y casi nunca festejo. Mi hijo, 15-01. Este año reconfirmamos mil veces a los invitados: vino la mitad. Resultado: "Mamá, el año que viene hacemos un reunión chiquita o una salida con amigos que festejen. Al resto no lo invitamos más". — Ursula Ures Poreda (@ursulaup) February 8, 2020

Cuando mi hijo festejo sus 3 sólo fueron 5 amiguitos. La carita q tenía cuando me decía: "mamá, y mis amigos?", no me la olvido mas. — May (@May_Luchetti) February 8, 2020

Me paso, cumple de 5 de mi hija, casita de fiestas xq ese año las clases empezaron en jardín el 12 de febrero y ella cumple el 14. Primera fiesta en la que estaban invitados todos los compañeritos de la salita, ya habían pasado salita de 4 juntos, vinieron 5, se me partió el alma — Celia Araque (@araque_celia) February 9, 2020

En diálogo con el medio Infobae, Sol contó que su sobrino "va a la misma sala desde los 2 años con los mismos compañeros. Uno entiende que es una fecha complicada pero cuando se hizo la invitación se aclaró que si la mayoría no podía se reprogramaba". María Sol también es mamá, por lo que hace "lo imposible para que sus hijos no falten nunca. Aunque sea en lugares y horarios complicados", comentó en Twitter.

Sol respondió a algunos comentarios, indignada por la falta de interés y compromiso de los padres de los otros niños. También, debido a que "con ese número de niños lo hubiesen festejado en su casa ahorrandose mucha plata".

Además, contó que su hermana -madre de su sobrino- al ver que los niños no venían, escribió en el grupo de WhatsApp recordando que los estaban esperando, pero nadie respondió. "Directamente se fue del chat", comentó Sol.

Apesar del enojo, contó que su sobrino "la pasó genial y fue súper feliz". Su mamá y su papá sumaron a las nenas al partido de fútbol. "Jugaron hasta sus hermanas y un primo de 13 años, que se puso al hombre la situación", recordó María Sol.

"Procuramos no trasladarle a mi sobrino el enojo, la bronca y la tristeza de los adultos. Y lo que más nos sorprendió fue que él no lo sufrió, o al menos no lo demostró, porque encima se enorgulleció de que su primo mayor estaba jugando junto a él y sus amiguitos", admitió la mujer.

Sin embargo, al momento de la torta resurgió la angustia. "Tengo una tristeza. Ves la foto de la torta y llorás", comentó resignada. "Estaba la torta gigante, el nene adelante de la torta y sus 6 amigos alrededor, cuando en realidad son fotos multitudinarias y todos se pelean por estar al lado del cumpleañero", recordó.

La familia vive en Mar del Plata, por lo que un motivo de ausencia podría haber sido que era un día para ir a la playa, pero el clima de ese día no era para optar por ese plan.

Ante la repercursión del posteo, Sol le puso un poco de humor y bromeó afirmando que la próxima vez se festejará el cumpleaños "con niños tuiteros".

*Con información de Infobae.