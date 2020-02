La particular forma de festejar el cumpleaños número 80 de una abuela se volvió viral en Twitter.

El usuario @Mate_Bossio compartió un video en el se puede ver a la mujer, que lleva puesta una corona, fumando un cigarrillo de marihuana, mientras de fondo sus familiares le cantan el "Feliz Cumpleaños". “Tenés que tragar el humo; si no, no tiene chiste”, le indican.

"Mi abuela cumplio 80 y como regalo se fumo un porrito con sus ñetos... Best abuela", escribió Teo junto al clip que sumó más de un millón de reproducciones y 106 mil 'Me gusta'.

Mientras algunos usuarios cuestionaron la actitud de la anciana, otros comentaron sus experiencias con sus abuelas:

Mi abuela, a quien ya lamentablemente no tengo conmigo en este plano, también fumaba porrito con nosotres. Esa foto es de cuando lo probó la primera vez, lo agarró con confianza al ritmo de “esto no me hace nada” al rato no paraba de comer, jaajja😂 pic.twitter.com/kN8HooPh38