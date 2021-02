Hace unos años, la aplicación de mensajería gratuita incorporó, en su nueva actualización, la eliminación de mensajes en una conversación y hacerlos desaparecer para siempre.

Actualmente es posible "burlar" la aplicación para ver el mensaje escondido detrás del aviso "Este mensaje fue eliminado".

Paso a paso

Actualmente, WhatsApp no tiene una función oficial que revele el contenido. Pero existe una aplicación llamada "WhatsRemoved +".

Es una app de descarga gratuita a través de Google Play, la tienda de aplicaciones de Android. Por el momento, no hay una aplicación similar disponible en iOS.

El usuario solo debe configurar la aplicación WhatsApp en Android para que pueda hacer una copia de seguridad. Luego, podrá recuperar los mensajes borrados sin inconvenientes.

1. Descargar la aplicación e ir al menú de configuraciones de WhatsRemoved +.

2. Elegir en "Notificaciones" la aplicación "WhatsApp" y apretar siguiente.

3. Dar permiso para unir las dos aplicaciones. Una vez que el permiso fue otorgado, se pueden ver todos los mensajes eliminados en la opción "WhatsApp" de WhatsRemoved +.

Al tratarse de una aplicación no autorizada, si la aplicación detecta el uso podría bloquear la cuenta para siempre. Por esta razón, hay que tener cuidado ya que se trata de aplicaciones no oficiales que violan las condiciones de uso y, según Facebook, no es posible validar sus prácticas de seguridad.