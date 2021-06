En un mundo saturado de redes social, IRL se presenta como la próxima alternativa en los celulares y computadores de los más jóvenes.

IRL (que significa "en la vida real" en inglés) es una red social emergente que aprovecha la vuelta a la normalidad de muchos países del hemisferio norte. La plataforma combina agendas de eventos en la vida real con chats grupales.

Aunque la red social cuenta con solo 12 millones de usuarios, la empresa planea expandirse en base a una inversión de 170 millones de dólares del conglomerado japonés SoftBank. Los inversores asiáticos estiman que la empresa tiene un valor de mil millones de dólares.

"Estamos construyendo grupos y eventos de Facebook para una generación que no usa Facebook", afirmó Abraham Shafi, CEO de IRL, a The Verge. "Ellos usan Instagram, TikTok y Snapchat. Pero no tienen una plataforma de eventos", agregó para TechCrunch.

La red social tiene solo dos años de edad y la apuesta es grande ya que no esperan tener ganacias en el corto y mediano plazo.