Debido al brote de coronavirus -ya se registran cerca de 117 mil casos de contagio en más de un centenar de países- en algunos lugares, las personas realizan grandes compras por temor a falta de suministros.

Y Australia no es la excepción. El pánico por la enfermedad causó que los ciudadanos agoten el stock de papel higiénico.

En ese contexto, el periódico local NT News de Darwin se tomó con humor el tema e incluyó ocho páginas impresas con papel de higiénico en una edición.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu