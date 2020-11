Los gatos están de festejo: una nueva app promete "traducir" sus maullidos para que los humanos los entiendan. Javier Sánchez, exingeniero de Amazon, desarrolló la app MeowTalk, que permitirá entender qué intentan comunicar los felinos.

Esta app utiliza machine learning e inteligencia artificial para transformar los maullidos en palabras que podamos entender. Asistentes virtuales como Alexa o Siri utilizan este tipo de tecnologías para interpretar comandos de voz.

Los dueños de estas mascotas tendrán que enseñarle los distintos maullidos a la app y catalogarlos en nueve categorías determinadas, como "tengo hambre" o "tengo dolor". Es una especie de entrenamiento de la app para que se familiarice con los maullidos de cada gato. Luego, el traductor, con esta base de datos que se va perfeccionando, podrá catalogar los maullidos que haga el felino.

Sánchez explicó a NBC que el maullido "no es un idioma" y que los gatos "no comparten palabras ni se comunican entre sí". Además, según el ingeniero "nunca maúllan en la naturaleza", es decir, utilizan los maullidos para interactuar con sus amos.

"El chiste que cuento a la gente es que los perros pueden entender el lenguaje humano, pero no lo hablan", aseguró Sanchez. Y en ese sentido, comparó con el singular carácter de los felinos: "A los gatos no les importa lo que digas. Tal vez te entiendan, pero ciertamente no indican que lo hagan. Claramente tienen su propio vocabulario".

Actualmente MeowTalk se puede descargar gratuitamente para iOS y Android, pero incluye funcionalidades pagas, como el historial de maullidos.

Akvelon, la empresa que está desarrollando la app, también se encuentra trabajando en un collar que incorpore este traductor. Sería un accesorio bastante útil cuando los gatos salen de su casa y necesita que los dejen pasar.

Estas mascotas son reconocidas por generar una amplia variedad de sonidos vocales, a diferencia de los perros. Una de las razas de felinos domésticos más conocida por ser "habladora" es la siamesa.