Model M: cómo sería la moto ideal para Elon Musk de Tesla que revolucionaría la industria

La movilidad sostenible es una tendencia firme hacia a la electrificación de toda la industria.

El vehículo eléctrico es, ahora, mucho más eficiente con la incorporación de una tecnología de baterías y motores eléctricos.

En este sentido, se especula que Tesla podría revolucionar la producción de motos eléctricas.

El diseñador James Gawley ha conseguido crear un primer prototipo de una motocicletas denominado Model M que podría estar firmado por Tesla. De hecho, las curvas presentes a lo largo de la carrocería nos recuerda, sin duda alguna, al estilo que aplica la firma de Palo Alto a sus automóviles.

En relación con el diseño, esta supuesta Model M reúne toda una serie de atributos que nos recuerdan, por supuesto, a modelos como el Model 3 o Model X.

Se trata de una opción muy interesante debido, principalmente, a la suavidad de las líneas y la disposición del depósito de combustible.

La moto bautizada como "Model M" por Gawley tiene un aspecto elegante y aerodinámico.

Además, el conjunto de baterías estaría inserto en toda la parte cubierta por la carrocería.

También contaría con una pantalla situada sobre el tradicional depósito de combustible que permitiría tener a mano toda una serie de parámetros que, de forma convencional, siempre han solido ser analógicos.

"El Model M es una moto premium", explicó Gawley.

Lamentablemente, para los apasionados de las motos, este Model M no va ocurrirá porque Elon Musk no quiere saber nada con la producción de motos porque tuvo un accidente muy grave cuando tenía 17 años.

Esto ya lo sentenció en 2018, cuando un accionista le preguntó por las perspectivas de una moto de Tesla: "En realidad solía montar en moto cuando era un niño. Me dediqué a las motos de tierra durante unos 8 años o algo así. Luego tuve una moto de carretera hasta los 17 años, cuando casi me mata un camión, así que no vamos a hacer motos."