Circula en Facebook un video titulado: “ADN confirma el virus fue creado en laboratorios de EEUU” (sic). La grabación, que dura un poco más de 10 minutos, no demuestra cómo, supuestamente, se fabricó este nuevo coronavirus y lo que dice es falso. Según la evidencia disponible, el virus se originó a través de procesos naturales y no fue diseñado de forma artificial. Además, este nuevo coronavirus no está formado genéticamente por ADN -como señala el video- sino por ARN.

Esta grabación se publicó hace algunas semanas y ya fue reproducida casi 1 millón de veces en YouTube, según los datos del propio video. El canal de YouTube que difundió esto tiene como foto de avatar la cara de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y, paradójicamente, también tiene videos con otras teorías conspirativas que afirman que el virus fue creado en un laboratorio en China, algo que también es falso y que ya fue verificado por el medio Chequeado.

Sin evidencia total sobre el origen del coronavirus

“Los coronavirus como el SARS-CoV-2 se encuentran comúnmente en especies de vida silvestre y con frecuencia saltan a nuevos huéspedes. Esta es la explicación más probable del origen del SARS-CoV-2”, aclaró el virólogo Edward Holmes, de la Universidad de Sidney, Australia, en un comunicado en respuesta a las teorías conspirativas como las que aparecen en este video.

Como ya se explicó en esta nota, hay otro estudio, publicado por la revista científica Nature, que aclara que en el análisis de los datos del genoma del SARS-CoV-2 no se encontró evidencia de que el virus se haya producido en un laboratorio.

En paralelo, un grupo de 27 científicos de diferentes países publicaron una carta en la revista científica The Lancet, en la que rechazan las teorías conspirativas de un origen artificial del virus y reafirman que los estudios “concluyen abrumadoramente que este coronavirus se originó en la vida silvestre”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala en esta línea que “todos los datos disponibles sugieren que el SARS-CoV-2 tiene un origen animal y no es un virus creado en laboratorio”.

Chequeado se contactó con Santiago Di Lella, doctor en Ciencias Químicas e investigador del Conicet, para consultarlo por este tema. El especialista en bioquímica estructural y biología molecular explicó que “existen diferentes estrategias mediante las cuales los virus transportan -y guardan- información genética” y que “los coronavirus son una subfamilia de virus cuya información genética está guardada en ARN de simple cadena: no poseen en su estructura ninguna molécula de ADN” (más información sobre esto acá).

Di Lella, al igual que los estudios ya mencionados, también afirmó que, “si bien es posible manipular genéticamente un virus, no hay evidencia científica que respalde que este haya sido el caso para el SARS-CoV-2”.

Esta no es la primera ni la única teoría conspirativa que circula y circuló sobre el origen del nuevo coronavirus. Otra versión falsa, que también fue verificada, es la que afirma que se inventó en un laboratorio Chino financiado por el empresario Bill Gates y que fue difundida por el canal C5N.

Finalmente, otra teoría falsa que se divulgó (incluso en medios nacionales como Clarín, Infobae y La Nación) repetía un informe de un medio estadounidense que ponía en duda el origen animal del virus y afirmaba que era una creación que se le filtró al Instituto de Virología de Wuhan. Esto último también fue verificado por Chequeado.

*Este chequeo es parte de la iniciativa Third Party Fact-checker de Facebook en la Argentina. Por Chequeado.