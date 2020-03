Hace dos semanas, el sitio de videos líder en la industria pornográfica liberó su contenido premium para adultos en España, Italia y Francia​.

Ahora, tras la expansión del coronavirus y la declaración de la cuarentena en decenas de países, Pornhub resuelve esta medida como una manera de "solidarizarse" con sus consumidores.

Entonces, la compañía confirmó en su cuenta oficial de Twitter que los habitantes de todo el mundo tendrán acceso a su portal sin restricciones hasta el 23 de abril.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC