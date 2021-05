Ya rigen las nuevas condiciones de privacidad de WhatsApp y aquellos usuarios que no las aceptaran supuestamente iban a perder algunas de las funciones de la aplicación.

La primera reacción de millones de usuarios fue migrar a Telegram ante el ultimátum del servicio propiedad de Facebook. Aunque muchos sólo lo hicieron de forma simbólica, porque descargaron la aplicación alternativa pero no le dieron el uso diario de Whatsapp.

Todo indica que la amenaza no será aplicada y desde Whatsapp decidieron dar marcha atrás: admitieron que no limitarán las funciones del servicio de mensajería si los usuarios no aceptan las nuevas reglas.

“Dadas las recientes conversaciones con varias autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar claro que no limitaremos la funcionalidad de cómo funciona WhatsApp para aquellos que aún no han aceptado la actualización”, dijo un portavoz de WhatsApp al sitio The Verge.

No obstante, señalaron que "seguiremos recordando a los usuarios de vez en cuando y les permitiremos aceptar la actualización, incluso cuando decidan usar características opcionales relevantes como comunicarse con una empresa que está recibiendo apoyo de Facebook", agregó el portavoz.

Es una medida de los responsables de Whatsapp que busca frenar el "éxodo" de millones de usuarios hacia Telegram o Signal.