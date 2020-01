Una adolescente llamada Mollie O'Brien, oriunda de Canadá, es la protagonista del video viral que circula en las redes sociales.

La joven, que intentaba entretener a su primo, se introdujo una armónica a su boca. El problema surgió cuando no podía sacarla de allí y cada vez que respiraba, el instrumento sonaba.

En medio del desesperante momento, Mollie se filmó, editó y subió un video a la plataforma de videos Tik Tok. Allí acumuló cerca de dos millones de 'Me gusta', viralizandose rápidamente.

El clip va acompañado con la canción "Just Did a Bad Thing" de Bill Wurtz. La letra del tema es muy oportuna para la situación, ya que dice: "Acabo de hacer algo malo y me arrepiento de lo que hice. Y te preguntas que hice, te diré lo que hice". Y sobre las imágenes, se lee: "Empuje una armónica entera en mi boca y está atascada ahora".

Pero la broma pasó a mayores. Según el informe del medio BuzzFeed, la estudiante de secundaria tuvo que ir al dentista con su madre para que le sacarán el instrumento musical.

"Cada vez que respiraba fuertemente por el pánico, hacía un ruido", le dijo O'Brien al medio. El profesional debió utilizar una herramienta para extraer el objeto y advirtió a pesar que tuvo un final feliz, no volviera a hacerlo debido a que podría haber sido peor. Dependiendo la gravedad, en estos casos necesitan dislocar la mandíbula para quitar el objeto de la boca.