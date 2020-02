Shakira y Jennifer López fueron las estrellas del medio tiempo en la edición 54 del Super Bowl, la final de la liga del fútbol americano (Ver: Jennifer López y Shakira impacto latino en el Súper Bowl).

La artista colombiana fue la artista más comentada en las redes sociales, superando las 2 millones de menciones. Durante su deslumbrante presentación, Shakira hizo un particular gesto que llegó rápidamente a las redes sociales.

En cuestión de minutos, Twitter comenzó a llenarse de memes dónde los usuarios compararon el gesto de la lengua con otras imágenes parecidas:

El movimiento de la lengua tiene dos significados. Por un lado, es una expresión gestual que se usa en los Carnavales de Barranquilla, ciudad natal de Shakira. Y por el otro, es una expresión emocional que hacen las mujeres libanesas llamada "Zaghrouta" -el cual se practica durante algunas celebraciones o fiestas para expresar felicidad-, y que tiene que ver con la ascendencia por parte de su padre, William Merabak.

Chiming in because I know everyone will be making jokes about this for days — this is a popular Arab tradition, called zaghrouta, used to express joy at celebrations. In the melting pot that is Miami, you could not have picked a better Super Bowl act and this was a lovely touch. https://t.co/q1H9l8UpQ5