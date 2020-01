Comenzó el 2020 con una importante novedad para la famosa aplicación de citas.

Esta nueva función será incluida de forma gratuita en la próxima actualización. Sin embargo, como modo de prueba, será sólo para sus usuarios estadounidenses.

¿Cómo se usará?

Los usuarios podrán introducir la hora de la cita y también detalles sobre la persona con la que se encontrarán.

Entonces, si se encuentran en riesgo podrán activar una alerta donde la información y sobre todo la ubicación en tiempo real se compartirá con las autoridades.

Pero para evitar falsas alarmas, Tinder no enviará la info al pulsar una vez el botón. Si no que una vez activada la función se te pedirá que coloques un código. Si el mismo no es ingresado, recibirás un mensaje de texto y una llamada. Si no contestás, o si confirmás que necesitás ayuda, se avisará a los servicios de emergencia.