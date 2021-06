WhatsApp es la aplicación de mensajería gratuita con más usuarios y descargas en todo el mundo.

Dentro de las funciones brindadas por la plataforma de WhatsApp, se permite ver cualquier estado o status de tus amigos sin que ellos sepan que has pasado por sus historias, asimismo, tiene la función para que tus contactos no sepan a qué hora has leído los mensajes que te enviaron. Se hace desactivando la “Confirmación de Lectura”. Además, puedes desactivar tu “Última Conexión” y, de este modo, nadie sabrá cuándo ha sido la última vez que dejaste de usar la app.

Ahora, existe una forma de grabar una llamada de WhatsApp sin que la otra persona se entere o siquiera pueda sospecharlo. Lo mejor de todo es que se puede hacer sin necesidad de instalar otras aplicaciones externas.

Muchas veces es necesario grabar una llamada, ya sea porque vas a entrevistar a alguien o porque necesitas guardar información de una comunicación importante. Se trata de un sencillo truco que permite guardar una conversación de voz.

Cómo hacerlo en celulares con Android

El procedimiento en teléfonos móviles con Android es más sencillo que en su competencia, los iPhone de Apple.

El paso a paso es el siguiente:

1. Abrí WhatsApp y llamá al contacto.

2. Poné la llamada en alta voz y subí todo el volumen.

3. Andá a la pantalla de inicio de tu celular y buscá la app “Grabadora de Voz” que está se encuentra preinstalada en el dispositivo.

4. Abrís la app "Grabadora de Voz" y empezá a grabar.

5. Finalmente, cuando termine la llamada, solo debes detener la grabación y la conversación quedará registrada.

Cómo se hace en los celulares con iOS

En el sistema operativo de iPhone, el mecanismo es más difícil.

No se permite aplicar el mismo truco que en Android, ya que Apple no permite utilizar la grabadora cuando estamos en una llamada.

Aunque existe una forma de hacerlo:

1. Es necesario tener una computadora Mac y conectarla con tu celular iPhone.

2. Abrí el “QuickTime” en la Mac.

3. Dirigite a “Archivo” para seleccionar “Nueva Grabación de Audio”.

4. Seleccioná el iPhone y presionas comenzar a grabar en “QuickTime”.

5. Realizá la llamada por WhatsApp.

6. Cuando termines la conversación, finalizá la grabación.