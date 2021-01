WhatsApp publicó que incorporará la política de eliminar las cuentas de aquellos usuarios que utilicen aplicaciones de terceros que alteren su sistema de mensajería.

El aviso es para quienes que no usan la aplicación oficial y tienen cuentas en WhatsApp Plus y GB WhatsApp. Son desarrolladas por terceros y son contraproducentes para el óptimo funcionamiento de la app.

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", señalaron en un comunicado.

"Si no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", indicaron.

Este mensaje fue enviado por la compañía a los usuarios que están incumpliendo las normas.

"Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", agregaron.