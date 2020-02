Chad Sinden fue protagonista de un tenso momento mientras buceaba en las aguas del Oceáno Atlántico.

El buzo compartió el video en su cuenta de Instagram (@chad.sinden), en el que se puede ver como uno de los tiburones nada con una presa en la boca y los otros se pelean para sacárselo.

Y todo se torna peligroso cuando, en medio de esa pelea, uno de los animales se dirige directamente al joven.



"Los tiburones todavía me mantienen alerta de vez en cuando. La gente dice que los tiburones de arrecife son aburridos ... ¡no hay posibilidad! Son una especie increíble para trabajar", escribió Sinden junto al video que se volvió viral sumando miles de reproducciones.

Además, comentó que "un tiburón de arrecife "aburrido" podría matarte en un instante si quisiera... pero no lo hacen. Sus tiempos de reacción son increíblemente rápidos".

En diálogo con Newsflare, el buzo remarcó que no estuvo en peligro su vida en ningún momento: "¡Aunque no me importa admitir que a veces me hacen saltar! Cargan contra ti muy rápido pero tienen la capacidad de detenerse y girar en un instante porque son los vertebrados mejor adaptados de los océanos".