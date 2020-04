"Agustín lo hace cotidianamente. En Portezuelo del Viento; él cruza por encima del Río Grande con mercadería y su "cartilla" para la tarea escolar. Está en 3er año de Escuela Albergue “Mapu Mahuida" de Bardas Blancas. Así de generosa es la vocación que habita en el", escribió en su cuenta de Twitter el intendente de Malargüe junto al video del adolescente. Y así su historia se volvió viral.

En las imágenes se puede ver a Agustín, sentado en un carrito de madera, al que llama "jaula", con el que cruza "por arriba" el Río Grande. Con él lleva mercadería y las cartillas (cuadernillos con ejercicios de cada materia). El video fue grabado en Portezuelo, Mendoza. Del otro lado de la cámara el preceptor Pablo Martín describe la situación.

“Ahí al fondo se ve su puesto y ahora está por cruzar con la mercadería y las cartillas. La cartilla es lo más importante: ¿no es cierto?”, le pregunta. “¡Que no manden más tarea!”, responde Agustín entre risas y se despide con un saludo.

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, fue el encargado de compartir el video en Twitter y al día de la fecha ya superó las 6 mil visualizaciones.

La historia de Agustín

Agustín Vázquez, tiene 15 años y cursa el secundario en la Escuela 4206 Mapu Mhuida de Bardas Blancas, una localidad ubicada en el distrito Río Grande del Departamento Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza.

Debido a la cuarentena, el colegio no comenzó el ciclo lectivo. "Como no pudimos empezar las clases y más de la mitad de los alumnos no disponen de computadores ni de una conexión segura a Internet, les armamos una cartilla con las tareas de cada materia", contó a Infobae Mercedes Núñez, directora de la institución.

Junto a la cartilla con las tareas del mes de marzo, el colegio también preparó una bolsa con alimentos, de manera que cada alumno pudiera llevarse algunos víveres a su casa. Para coordinar las entregas, pusieron como punto de encuentro la terminal de Malargüe. Mientras que para algunos chicos no es tan complicado, para Agustín, llegar hasta allí es toda una hazaña.

Desde el puesto donde vive con su familia, el joven cabalgó un kilómetro hasta la jaula, cruzó el río y, desde ahí fue hasta Malargüe. "Antes hacía todo el recorrido cabalgando. El sistema de las jaulas es un poco mejor, pero no deja de ser un riesgo. A veces se nos caen las cosas y no podemos recuperarlas", comentó Agustín en diálogo con Infobae.

Su mamá, Roxana González, ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que vio el video de su hijo cruzando el río. "Se me eriza la piel. Agustín es mi mano derecha. Nos ayuda trabajando en el campo y, además estudia. Busco señal para comunicarse con la maestra, se sentó en una piedra en la orilla del río y con un lápiz se puso a hacer la tarea", contó a Infobae. "Nosotros somos una familia muy humilde y trabajadora. Vivimos en una casita de piedra con techo de nylon", cuenta.

Agustín Vázquez tiene 15 y es el mayor de cuatro hermanos. Mientras su travesía para buscar la tarea se viraliza en las redes sociales, el chico de 15 años está en el campo, donde su familia cría chivos.

Con respecto al día que se comunicó con la maestra, el joven explica que, a veces, se le dificulta interpretar las consignas sin tener un maestro que lo oriente. "Estamos acostumbrados a verle la cara al profesor, a preguntarle y, si no entendemos, le volvemos a preguntar. Por eso la llamé a Mercedes. Necesitaba que me explicara algunas cosas para terminar los ejercicios", dice.

Las materias que más le cuestan son Física e Inglés. Cuando termine el secundario quiere ser veterinario, aunque también le gustaría ser jugador profesional de fútbol. Agustín es hincha de Boca, su sueño es viajar a Buenos Aires para conocer la Bombonera. Actualmente, integra la sépitma división del Club Atlético Ferrosol de Malargüe.