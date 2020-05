En el medio de la cuarentena decretada a raíz de la pandemia del COVID-19, siguen circulando por redes sociales imágenes de animales adueñandose de los espacios que habitualmente ocupan las personas.

Ya hemos visto a monos en Tailandia, lobos marinos en Mar del Plata y a pingüinos en Necochea. Y ahora es el caso de cientos de ovejas paseando por las calles de Samsun, en Turquía.

"Un gran rebaño de ovejas marcha alegremente fuera de la oscuridad hacia la ciudad turca de Samsun durante el encierro del coronavirus", escribió en su cuenta de Twitter el periodista Ian Fraser (@Ian_Fraser) junto al video.

A large flock of sheep marches cheerfully out of obscurity and into the Turkish city of Samsun during coronavirus lockdownpic.twitter.com/RueUkXQAGV