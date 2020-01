Luego del fuerte temblor, de magnitud 7.7, que se registró en un área entre Cuba y Jamaica este martes (Ver: Fuerte temblor se sintió en Cuba y Jamaica), se ha vuelto viral un video en el que se observa a un hombre intentando "salvar" un estante lleno de cervezas.

La buena intención de este hombre fue registrada por una cámara de seguridad de un local comercial, ubicado en las Islas Caimán, a las 14:11 (hora local), un minuto después de que se registrara ese temblor y las estanterías del local empezaran a moverse de lado a lado.

Liquor store footage in Grand Cayman as the quake hit. #caymanislands #earthquake pic.twitter.com/dZJWRGxBhA