Un video que muestra el momento en que una niña camina por la cornisa de un edificio se volvió viral en los últimos días. Las imágenes estremecieron a los usuarios de las redes sociales dado que toda la secuencia podría haber terminado en una fatalidad.

El hecho, que fue registrado por una persona que se encontraba en otro edificio, ocurrió en Playa Paraíso, en Tenerife (España).

"Esto es absolutamente aterrador de ver. Aparentemente grabado en Tenerife... Siempre trato de reservar habitaciones en la planta baja cuando estoy de vacaciones con los niños... puedes ver por qué", escribió un productor de radio británico llamado Jer Dixon (@JeremyDixonDJ) junto a las imágenes en Twitter. En pocas horas, el video superó el millón de reproducciones.



This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ