Natalia Escudero, periodista de Televisión Española (TVE) se encontraba cubriendo el sorteo de lotería "El Gordo de Navidad" en Sant Vicent del Raspeig (Alicante), una de las localidades donde se vendieron boletos con el número ganador.

Desde allí, la reportera compartió con todos la noticia de que el número ganador era el que ella había comprado. "Yo tengo un décimo", le dijo a los conductores asegurando que no era una broma. Y luego, la periodista de "La Mañana" expresó: "¡Mañana no voy a trabajar!".

Durante el festejo con el resto de los ganadores, Escudero explicó que se habían repartido “16 millones de euros, 40 décimos... ¡Y uno es mio!”.

El video del emocionante momento generó miles de visualizaciones en las redes sociales y dio la vuelta al mundo.

Pero... ¡No se ganó "El Gordo"!

Luego del eufórico festejo, la movilera explicó que no se había ganado el premio mayor: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado".

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente".

Vía Twitter, Escudero explicó lo que había pasado:

Hola a tod@s, sirva este tweet para primero pedir disculpas a cualquier espectador que hoy se haya sentido engañado por una servidora , al afirmar en directo que me había tocado el Gordo de Navidad en el programa LA MAÑANA. Es cierto que me ha invadido la emoción y ahora explico — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

Los últimos meses están siendo difíciles para mi por motivos personales , y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados , pero no he mentido ni manipulado — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

Respeto a todos los profesionales que por audiencia matan, roban testimonios, ficcionan noticias, pero natalia escudero jamás se ha prestado a ello.Y quede claro que jamás lo haré . Antes son las personas y su dolor que la audiencia — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

Así que de nuevo pedir disculpas por esta confusión hoy emitida y aclarada en directo en el programa LA MAÑANA ...y mantengo que mañana no voy a trabajar, primero por que voy a celebrar ese apetitoso pellizco y voy tengo vacaciones — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019