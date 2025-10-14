Como anticipo a las vacaciones de invierno de 2026, Aerolíneas Argentinas anunció el refuerzo de su red de vuelos internacionales con nuevas frecuencias entre San Pablo–Bariloche y San Pablo–Ushuaia, siendo estos los destinos más elegidos por los argentinos.

Durante los meses de julio y agosto, la compañía operará un vuelo diario entre San Pablo y Bariloche, con salida desde el aeropuerto de Guarulhos a las 11:15 horas, y dos vuelos semanales entre San Pablo y Ushuaia, los jueves y domingos, con partida a la 1:30 de la madrugada.

Con esta ampliación, la aerolínea busca potenciar el flujo turístico hacia la Patagonia y consolidar su rol como principal transportadora del turismo en invierno.

Estrategia en el mercado brasileño

El refuerzo forma parte de una estrategia integral de expansión en Brasil de parte de la empresa. Además, durante la temporada de verano, Aerolíneas ofrecerá una red ampliada con vuelos desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y Tucumán hacia Florianópolis, además de los servicios a Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Porto Seguro y la nueva ruta Buzios–Cabo Frío, operada desde Buenos Aires y Rosario.