El Senado de la Nación aprobó el proyecto presentado por la senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) que declara al ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero como Patrimonio Inmaterial de Argentina, en el marco de la Ley 26.118.

La propuesta busca preservar el legado cultural, social y religioso de este recorrido de 240 kilómetros que enlaza tres ciudades clave en la vida y obra del Cura José Gabriel Brochero, canonizado en 2016: Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba capital y Villa Cura Brochero.

El texto también incorpora como de interés nacional el Memorándum de Entendimiento firmado en 2023 entre la Xunta de Galicia y el entonces gobernador cordobés Juan Schiaretti, que oficializó el hermanamiento entre el Camino de Brochero y el Camino de Santiago de Compostela, con el objetivo de promover la difusión y el intercambio entre ambas rutas de peregrinación.

Desarrollo local y promoción cultural

La norma aprobada plantea la articulación entre el Ejecutivo nacional y el Gobierno de Córdoba para potenciar el desarrollo de los más de 25 municipios que integran el trayecto. El plan incluye actividades culturales, gastronómicas y turísticas, además de obras de infraestructura que fortalezcan la experiencia de los peregrinos.

La semana pasada, en el marco de este espíritu, cerca de 20 mil personas participaron de la 12ª Peregrinación en honor al Cura Brochero, que conmemoró un nuevo aniversario de su beatificación.

El proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, donde se espera su aprobación definitiva.