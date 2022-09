Cidade maravillosa

Ayer llegamos a Río de Janeiro y lo primero que se nos vino a la mente es visitar el Corcovado.

Hay una entrada que te dará la oportunidad de visitar el Cristo Redentor sin tener que esperar

largas colas. Al canjear el vale por una entrada en las instalaciones, podrás tomar el siguiente tren disponible para subir al monumento más emblemático de Brasil, situado en la cima del monte Corcovado.

Durante la visita, podrás explorar la estatua art déco más alta del mundo, situada a 710 metros

sobre la ciudad y considerada como una de las estatuas más grandes de Jesucristo. Desde el Cristo tendrás una visión privilegiada de la Ciudad Maravillosa en toda su dimensión.

Se puede sacar un ticket preferencial sin necesidad de hacer colas. El costo del tren al Corcovado es de U$31 (ida y vuelta) y desde esa gran escultura se puede observar desde las playas de Río hasta el Puente Presidente Costa e Silva, más conocido como Puente Río-Niterói.

Con una extensión de trece kilómetros, es el segundo puente más extenso de Latinoamérica tras el puente de la Línea 1 del Metro de Lima, aunque es el primero de Latinoamérica que cruza un área natural, y el Número 34 más extenso del mundo.

También​ comunica a su vez los municipios de Río de Janeiro y Niterói.

Al llegar al Corcovado es necesario presentar un documento de identidad con foto válido. La

entrada por la mañana es válida de 08:00 a 12:00, mientras que la entrada por la tarde es válida de 12:00 a 16:00.

Al llegar, deberás presentar el vale electrónico a uno de los agentes de Corcovado.

Te escoltarán a una cola prioritaria donde recibirás la entrada. Una vez que recibas tu entrada, ya podrás montarte en el siguiente tren.

Descarga tu vale electrónico para presentarlo en la atracción turística. En el vale electrónico tiene que verse el código de barras. Se puede acceder al transporte en silla de ruedas y con carritos de bebé. Hay transporte público cerca y es apto para todos los niveles de forma física.

CUESTIONES PARA VIAJAR A BRASIL

A tener en cuenta estas recomendaciones si querés ir a Brasil en general y a Río de Janeiro en

particular. Exigen las cuatro vacunas contra el covid en todas las aerolíneas que tienen vuelo de

Argentina a Brasil. Además, hay que tener en cuenta que si no tenés el pasaporte podés usar tu Documento Nacional de Identidad al tratarse de un país limítrofe, pero debe ser el último expedido por el Renaper (Registro Nacional de las Personas), de lo contrario podés tener problemas ya que no podrás embarcar.

En Ezeiza, por ejemplo, para emitir un pasaporte cobran $ 25.500 y demoran entre dos y cinco

horas en emitirlo. Y un Documento Nacional de Identidad cuesta $1.500 pero no lo imprimen en

el aeropuerto, es decir que tenés que ir hasta el centro, más precisamente a Diagonal Norte,

donde está el Renaper a buscarlo.

En consecuencia, si tenés el vuelo en el día perdés el avión, con el agravante de las multas y tasas que te cobrará la compañía aérea por reprogramar el viaje. Algo inexplicable porque si pueden emitir un pasaporte por qué no van a poder emitir un Documento Nacional de Identidad…