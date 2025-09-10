Córdoba celebra una década de senderismo: más de 90 actividades para explorar la provincia

La provincia de Córdoba se viste de fiesta para celebrar el Mes del Senderismo durante septiembre, una iniciativa impulsada por la Agencia Córdoba Turismo en colaboración con diversos municipios. Esta propuesta, que cumple 10 años en 2025, se ha consolidado como una de las actividades deportivas más elegidas y un producto turístico clave en la región.

A lo largo de este mes, se despliega una grilla con más de 90 actividades para disfrutar en distintos puntos de la geografía provincial. Los participantes pueden regocijarse con paisajes y recorridos atractivos, muchos de los cuales tienen lugar en zonas destacadas como San Marcos Sierras, Embalse y Altas Cumbres.

El senderismo en Córdoba no solo es una actividad deportiva y recreativa, sino que también tiene profundas raíces históricas y culturales. Sus orígenes se remontan a figuras como el Santo Cura Brochero, quien cruzaba las sierras para unir pueblos, los religiosos que ascendían al Champaquí en busca de retiros espirituales, y los primeros escaladores. En la actualidad, estos caminos ancestrales se han transformado en senderos turísticos señalizados y adaptados, que permiten disfrutar de la naturaleza durante todo el año, al mismo tiempo que rescatan un patrimonio cultural e histórico único.

Para garantizar experiencias seguras y acompañadas, la provincia cuenta con más de un centenar de senderos relevados y señalizados en distintos valles, y con más de 200 prestadores habilitados. Además, la Ley de Zona de Riesgo complementa este esquema de seguridad para aquellos que se aventuran en recorridos más exigentes. El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que "El senderismo se consolidó como un producto turístico clave para Córdoba, porque combina naturaleza, la identidad de cada rincón, con la actividad física y el disfrute". También subrayó cómo el trabajo conjunto entre el sector público y privado ha permitido que la provincia ofrezca senderos "señalizados, seguros y disponibles para que toda la familia pueda disfrutarlos durante todo el año”.

Las propuestas están diseñadas para todas las edades y no requieren grandes dificultades técnicas. Es importante tener en cuenta que algunas actividades requieren el pago de una tarifa, mientras que otras son gratuitas. Para consultar los detalles de cada recorrido y los contactos correspondientes, los interesados pueden acceder a la grilla de actividades disponible.

¡Claro que sí! Con gusto te armo una agenda completa para el Mes del Senderismo en Septiembre de 2025, basándome en los detalles proporcionados en los fuentes. Esta agenda incluye diversas actividades de senderismo, clasificadas por fecha, con información sobre la localidad, el punto de encuentro, el sendero, el prestador y los datos de contacto para inscripción o consultas.

AGENDA MES DEL SENDERISMO - SEPTIEMBRE 2025

Viernes, 12 de Septiembre

16:00 hs - La Población: Punto de Encuentro Ingreso al Sendero, Sendero Sendero de la Virgen y Mirador Manzanillo. Actividad AUTOGUIADA. Contacto: 3544 404925.

17:00 hs - Villa Carlos Paz: Punto de Encuentro Base Cerro de la Cruz, Sendero Ascenso Nocturno Cerro de la Cruz. Prestador: Rodríguez Jesica (040/22). Contacto: 3541-528822.

Sábado, 13 de Septiembre

08:30 hs - Cosquín: Punto de Encuentro Base Cerro Pan de Azúcar, Sendero Pan de Azúcar. Prestador: Morales Nieva Juan Eloy (577/19). Contacto: 351 6881917.

08:30 hs - La Granja: Punto de Encuentro YPF Ascochinga, Sendero Trekking Las Ranitas. Prestador: Machado Lionel (387/25). Contacto: 3525 601475.

09:30 hs - Mina Clavero: Punto de Encuentro Información turística, Sendero Remanso Cuadrado. Prestador: Brito Edgar (367/19). Contacto: 3544 479662.

10:00 hs - Capilla del Monte: Punto de Encuentro Base del Cerro Uritorco, Sendero La Higuerita. Prestador: Pomponio Anahi (327/17). Contacto: 3548569416.

10:00 hs - La Cumbre: Punto de Encuentro Base Cristo Redentor, Sendero El Chorrito de los Curas Cruz Chica. Prestador: Olmos Paola (244/23). Contacto: 3548 507638.

10:00 hs - Nono: Punto de Encuentro Iglesia San Juan Bautista, Sendero Huellas de Brochero LA ACEQUIA. Prestadores: Gomila Rosa (296/21) / Bustos Inés (055/24). Contacto: 3544 56-8430.

10:00 hs - San Marcos Sierras: Punto de Encuentro Of. Turismo Plaza Cacique Tulian, Sendero Río Quilpo conociendo casa de piedra. Prestador: Palma Adrián (389/23). Contacto: 11 59949028.

10:30 hs - Villa General Belgrano: Punto de Encuentro Portal Cerro de la Virgen, Sendero Cerro de la Virgen. Prestador: Amaya Soraya (118/22). Contacto: 3546 510006.

14:00 hs - Sta María de Punilla: Punto de Encuentro Paseo Güemes, Sendero Sendero a las Barrancas Bermejas. Prestador: Diaz Andrea (516/25). Contacto: 3541 636758.

14:00 hs - Sta Cruz del Lago: Punto de Encuentro Oficina de Turismo, Sendero Circuito Ecológico. Prestador: Basgall Juan Francisco (377/24). Contacto: 3541 69-3981.

15:00 hs - Villa del Totoral: Punto de Encuentro Complejo Turístico Cultural, Sendero Caminata Fotográfica. Prestador: Herrera Zambrado Paola (389/25). Contacto: 3524-415770.

15:00 hs - Sta Rosa de Calamuchita: Punto de Encuentro Paseo del Remanso, Sendero Sendero de Los Puentes. Prestador: Mancho Camila (015/21). Contacto: 3546 528914.

19:00 hs - Altas Cumbres Córdoba: Punto de Encuentro Camino del Peregrino, Sendero Camino del Peregrino. Prestador: Sánchez Silvana (201/21). Contacto: 351 7574791.

Además, el 13 de septiembre se marca la INAGURACIÓN MES DEL SENDERISMO a cargo de Casañas Daniel (295/17).

Domingo, 14 de Septiembre

07:00 hs - Córdoba: Punto de Encuentro Patio Olmos - Córdoba, Sendero Cerro Colchiqui y Valle de Ongamira. Prestador: Ramonda Marcelo (035/10). Contacto: 3572531594.

08:30 hs - La Granja: Punto de Encuentro YPF Ascochinga, Sendero Trekking Quinto Baño. Prestador: Moyano Fabian (191/25). Contacto: 3525 601475.

09:00 hs - Embalse: Punto de Encuentro UTE Hotel #6, Sendero Reserva Natural Cerro Pistarini. Prestadores: Bezzoni P. (475/19) Costa L. (012/21). Contacto: 3571605433.

10:00 hs - La Cumbre: Punto de Encuentro Plaza 25 de mayo, Sendero El Chorrito Baño de los dioses. Prestador: Olmos Paola (244/23). Contacto: 3548 507638.

10:00 hs - Unquillo: Punto de Encuentro Información Turística Terminal de Bus, Sendero Camino de los Artesanos. Actividad AUTOGUIADA. Contacto: 3543 6102555.

11:30 hs - La Cumbrecita: Punto de Encuentro Of. de turismo - Ctro Cívico, Sendero Sendero de los Lagos. Prestador: Busaniche Juan (251/13). Contacto: 3546-410628.

16:00 hs - Villa Río Icho Cruz: Punto de Encuentro SUM El Faro, Sendero Caminata Histórica. Prestador: Frega Eraldo (019/21). Contacto: 3541 495638.

16:00 hs - San Marcos Sierras: Punto de Encuentro Of. Turismo Plaza Cacique Tulian, Sendero Cerro Alfa y Mirador de la Espina. Prestador: Cabanne Eliana (431/24). Contacto: 3549 548553.

17:00 hs - Nono: Punto de Encuentro Plaza San Martín, Sendero Sendero al atardecer HACIA LA JUNTURA. Prestador: Gomila Rosa (296/21). Contacto: 3544 56-8430.

Miércoles, 17 de Septiembre

16:00 hs - Nono: Punto de Encuentro Reserva del Perilago - Dique La Viña, Sendero Reserva del Perilago - Dique La Viña. Prestador: Cambiazo Luis (056/20). Contacto: 3544 56-8430.

Viernes, 19 de Septiembre

16:00 hs - Loma Bola: Punto de Encuentro Base Cerro Loma Bola, Sendero Cerro Loma Bola. Prestador: Suero Alejo (581/24). Contacto: 3544 594346.

17:00 hs - Villa Carlos Paz: Punto de Encuentro Base Cerro de la Cruz, Sendero Ascenso Nocturno Cerro de la Cruz. Prestador: Rodríguez Jesica (040/22). Contacto: 3541-528822.

Sábado, 20 y Domingo, 21 de Septiembre (Actividad de dos días)

07:00 hs - Córdoba: Punto de Encuentro Patio Olmos - Córdoba, Sendero Champaqui Off Road. Prestador: Ramonda Marcelo (035/10). Contacto: 3572531594.

Sábado, 20 de Septiembre

07:00 hs - Giulio Cesare: Punto de Encuentro Giulio Cesare, Sendero Por los Caminos de Brochero XII Peregrinación. Contacto: 3544 470 022.

08:00 hs - Capilla del Monte: Punto de Encuentro Base del Cerro Uritorco, Sendero Cerro Overo. Prestador: Pomponio Anahi (327/17). Contacto: 3548 569416.

08:00 hs - Balcon Sur PNQC: Punto de Encuentro Parque Nacional Quebrada del Condorito, Sendero Balcon Sur. Prestador: Santamarina Alejandro (516/19). Contacto: 341 370-6955.

08:30 hs - Miramar: Punto de Encuentro Playa de los Atardeceres, Sendero Recorrido Histórico Natural. Prestador: Monge Jonathan (235/21). Contacto: 3563 409731.

09:00 hs - San Javier y Yacanto: Punto de Encuentro Plazoleta Eliseo Segura, Sendero Sendero Los Algarrobos. Prestador: Rodriguez Sara (100/23). Contacto: 3544-404624.

09:00 hs - Villa de Pocho: Punto de Encuentro Capilla Inmaculada Concepción, Sendero Paso de los Morteros. Prestador: Yoama Torres Res. (250/23). Contacto: 3542 - 413445.

10:00 hs - La Calera: Punto de Encuentro Laguna Los Prados, Sendero Circuito XCO. Prestador: Vaca Guillermo (125/19). Contacto: 3515147450.

14:00 hs - Ascochinga: Punto de Encuentro YPF Ascochinga, Sendero Arroyo San Miguel. Prestador: Sánchez Silvana (201/21). Contacto: 351 7574791.

15:00 hs - Villa Santa Rosa: Punto de Encuentro Museo Histórico Municipal, Sendero Sendero del Ferrocarril y el Canal. Prestador: Giraudo José Luis (127/24). Contacto: 3574405574.

15:00 hs - La Falda: Punto de Encuentro Paseo Trenkel, Sendero Camino al Viejo Cuadrado. Prestador: Carcano Hernán (049/20). Contacto: 3548 561170.

16:00 hs - Villa del Totoral: Punto de Encuentro Complejo Turístico Cultural, Sendero Caminata por las Viejas Casonas. Prestador: Herrera Zambrado Paola (389/25). Contacto: 3524-415770.

17:00 hs - San Marcos Sierras: Punto de Encuentro Of. Turismo Plaza Cacique Tulian, Sendero Ecosenda Balcón de Incayuyo. Prestador: Calviño Vanesa (122/24). Contacto: 11 65352785.

18:00 hs - Los Hornillos: Punto de Encuentro Información turística, Sendero Piedra Encajada. Prestador: Gomila Rosa (296/21). Contacto: 3544310156.

Domingo, 21 de Septiembre

09:00 hs - Mina Clavero: Punto de Encuentro Información turística, Sendero La Palmita. Prestador: Gomila Rosa (296/21). Contacto: 3544 479662.

10:00 hs - San Marcos Sierras: Punto de Encuentro Of. Turismo Plaza Cacique Tulian, Sendero Senda Acequias Comechingonas. Prestador: Calviño Vanesa (122/24). Contacto: 11 59949028.

10:00 hs - Unquillo: Punto de Encuentro Información Turística Terminal de Bus, Sendero Camino de los Artesanos. Actividad AUTOGUIADA. Contacto: 3543 6102555.

10:00 hs - Villa del Totoral: Punto de Encuentro Complejo Turístico Cultural, Sendero Caminata Urbano Cultural. Prestador: Herrera Zambrado Paola (389/25). Contacto: 3524-415770.

16:00 hs - Villa Río Icho Cruz: Punto de Encuentro Museo Municipal La Memoria, Sendero Caminata Natural. Prestador: Frega Eraldo (019/21). Contacto: 3541 495638.

Viernes, 26 de Septiembre

09:00 hs - Las Calles: Punto de Encuentro Plaza La Edda, Sendero Sendero Algarrobo Maestro. Prestador: Cambiasso Luis (056/20). Contacto: 11-5873-8107.

15:30 hs - Nono: Punto de Encuentro Oficina de Turismo, Sendero Casas con Historia. Prestador: Gomila Rosa (296/21). Contacto: 3544 56-8430.

17:00 hs - Villa Carlos Paz: Punto de Encuentro Base Cerro de la Cruz, Sendero Ascenso Nocturno Cerro de la Cruz. Prestador: Rodríguez Jesica (040/22). Contacto: 3541-528822.

Sábado, 27 de Septiembre

08:00 hs - Arroyo de los Patos: Punto de Encuentro Información turística, Sendero Sendero Los Patos. Prestador: Flores Fabián (232/22). Contacto: 3544542934.

10:00 hs - Embalse: Punto de Encuentro Parador Playa Maldonado, Sendero Expedición Río Ctalamochita. Prestadores: Bezzoni P. (475/19) Costa L. (012/21). Contacto: 3571605433.

14:45 hs - Córdoba: Punto de Encuentro UNC, Ob. Trejo 242, Sendero Se Curva el Espacio - Tiempo. Prestador: Sánchez Silvana (201/21). Contacto: 351 7574791.

15:00 hs - San Marcos Sierras: Punto de Encuentro Of. Turismo Plaza Cacique Tulian, Sendero Senda del Suncho. Prestador: Cabanne Eliana (431/24). Contacto: 3549 548553.

18:00 hs - Bialet Masse: Punto de Encuentro Oficina de Turismo, Sendero Caminata Nocturna Encuentro con narradores. Prestador: Diaz Andrea (516/25). Contacto: 3541 448101.

Domingo, 28 de Septiembre

07:00 hs - Córdoba: Punto de Encuentro Patio Olmos - Córdoba, Sendero Atardecer en las Salinas. Prestador: Ramonda Marcelo (035/10). Contacto: 3572531594.

10:00 hs - Unquillo: Punto de Encuentro Información Turística Terminal de Bus, Sendero Camino de los Artesanos. Actividad AUTOGUIADA. Contacto: 3543 6102555.

16:00 hs - Villa Río Icho Cruz: Punto de Encuentro Museo Municipal La Memoria, Sendero Caminata Arqueológica. Prestador: Frega Eraldo (019/21). Contacto: 3541 495638.

Actividades Regulares Durante el Mes de Septiembre

TODOS LOS DÍAS

15:00 hs - Villa La Bolsa: Punto de Encuentro Terminal de Ómnibus de Villa La Bolsa, Sendero Arqueoturismo - Los Primeros Pobladores. Prestador: Gomez Ricardo (269/25). Contacto: 351 2521137.

Villa Rumipal (Horario libre): Playa villa: Sendero Naturaleza Villa Naturaleza. AUTOGUIADO. Contacto: 3546 409601. Balneario municipal: Sendero Los Sauces. AUTOGUIADO. Contacto: 3546 409601. Playa nabisco: Sendero Las Barrancas. AUTOGUIADO. Contacto: 3546 409601. Playa de los Alemanes: Sendero Playa Escondida. AUTOGUIADO. Contacto: 3546 409601. Playa de los Alemanes: Sendero Los Gauchos. AUTOGUIADO. Contacto: 3546 409601. B° El Torreón: Sendero La Reserva (arriba). AUTOGUIADO. Contacto: 3546 409601. Club Scheneebelli: Sendero La Reserva (abajo). AUTOGUIADO. Contacto: 3546 409601. B° El Torreón (balneario): Sendero El Corcovado. AUTOGUIADO. Contacto: 3546 409601. Pie del cerro, av Gustavo Riemann: Sendero Cerro Mirador. AUTOGUIADO. Contacto: 3546 409601. B° Villa del Parque: Sendero Villa del Parque. AUTOGUIADO. Contacto: 3546 409601.

Las Rabonas (Horario libre): Sendero Amores Escondidos UNO. AUTOGUIADO. Contacto: 3544 308206. Sendero Amores Escondidos DOS. AUTOGUIADO. Contacto: 3544 308206. Sendero Los Infiernillos. AUTOGUIADO. Contacto: 3544 308206. Sendero Senderos del Lago. AUTOGUIADO. Contacto: 3544 308206.

La Población (Horario libre): Punto de Encuentro Ingreso al Sendero, Sendero Sendero de la Virgen y Mirador Manzanillo. AUTOGUIADO. Contacto: 3544 404925.

TODOS LOS SÁBADOS

08:00 hs - La Cumbrecita: Punto de Encuentro Terminal de Ómnibus La Cumbrecita, Sendero Cascada Escondida. Prestador: Gomez Ricardo (269/25). Contacto: 351 2521137.

TODOS LOS DOMINGOS