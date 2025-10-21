Córdoba recibirá una ola de turistas con la semifinal de la Copa Argentina

Córdoba se prepara para vivir una jornada de gran movimiento turístico y económico con la llegada de la semifinal de Copa Argentina 2024 , que se disputará el viernes 24 de octubre a las 22:10 hs en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro entre Club Atlético River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza convocará alrededor de 40.000 personas lo que significará un impacto económico estimado en unos 7.000 millones de pesos.

El nivel de reservas en alojamientos ya alcanza el 88% y se estima que un alto porcentaje de hinchas provendrá de Buenos Aires y Mendoza, con miles de visitantes que pernoctarán en la provincia y otros que llegarán y regresarán en el día, generando un fuerte movimiento en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios.

Si bien la mayor concentración de visitantes se espera en Córdoba Capital, también se prevé un flujo significativo hacia el valle de Punilla y la región de Calamuchita.

El expendio de entradas para ambas parcialidades se realiza de manera anticipada, con diferentes modalidades presenciales y online.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que “la realización de partidos de esta magnitud consolida a Córdoba como uno de los principales escenarios deportivos del país y motor del turismo nacional. Cada evento de este tipo genera un movimiento económico que beneficia directamente a cientos de prestadores locales y fortalece la marca Córdoba como destino”.