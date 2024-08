Ubicado en pleno centro de Miramar y a 150 metros del mar se ubica El Mistolar Apart Hotel, donde se puede decir que se encuentra el Caribe cordobés. Un spa relevante con piscina climatizada cubierta con aguas a 34 grados de temperatura con seis apart de lujo y cuatro apart para cuatro personas y cuatro para seis.

Alojándose en El Mistolar (lleva ese nombre que es el mismo de la isla más grande del mar de Ansenuza) uno puede visibilizar sus paisajes y su biodiversidad. Esto le brinda un valor biológico y un atractivo turístico desde el centro del país. Las aves son el grupo que tienen los mejores niveles de diversidad y abundancia. Se encuentran en la región el 66 por ciento de todas las aves

migratorias de nuestro país y tres de las cinco especies de flamencos.

Descubrir la flora, la fauna y la puesta de sol en Miramar es una visita inigualable y está muy cerca de Córdoba capital, a 196 kilómetros. El clima de sol intenso, pero aire fresco, propios de otoño e invierno, proporcionan características únicas para practicar Ecoturismo, realizando avistaje de aves. Actualmente Miramar de Ansenuza es reconocida a nivel internacional, por la diversidad de aves autóctonas que habitan en su ecosistema. Uno de los sitios recomendados para realizar dicho avistaje es el Mirador de Aves y Desembocadura del Río Xanáes, el que se recomienda llegar con guía desde la localidad, o bien a través de diferentes excursiones que se realizan en embarcaciones navegando por la Laguna. Contemplar la variedad autóctona de flora y fauna existentes en la Reserva Natural, hoy Parque Nacional, es una experiencia maravillosa.

Otra característica del Apart Hotel es que te llevan el desayuno a la habitación, con todas las infusiones, masas, facturas, criollos y pan integral. También hacen desayunos gluten free y están organizando eventos corporativos, donde uno puede pasar el día completo de spa en “el caribe cordobés”.

Tiene dos piscinas, la interior climatizada y la exterior con barra de tragos, yacuzzi, cafetería y snack. También cuenta con quinchos, asadores, cochera cubierta y lavandería.

Una opción gastronómica interesante es Renacer Petit Bar ubicada en Avenida Costanera al lado de la playa céntrica, otro de los atractivos de la ciudad. Sus especialidades son las tablas de mar, la nutria (el plato típico de Miramar en escabeche, empanadas, canelones o chop suey) o el pejerrey en sus variedades a la pizza, al champiñón o en escabeche. Para reservas 3543654975.

La costanera es un paseo infaltable con sus atardeceres donde el sol juega con el espejo de agua logrando una imagen sensacional.

MASAJES TÁNTRICOS Y FANGOTERAPIA

El Mistolar cuenta con profesionales que realizan tratamientos faciales, talasoterapia, fangoterapia (el barro se saca del mar de la región con muchas propiedades curativas) y masajes tántricos. Este masaje dura 1 hora y 50 minutos. El Tantra propone desbloquear y dejar fluir, y el masaje tántrico resulta ideal para lograrlo y considera que el placer es la puerta a la espiritualidad,

y este es el fin a alcanzar.

La cultura occidental tiende a pensar y confundir todo lo referido al Tantra con lo exclusivamente genital y sexual, pero no es así. Existen muchas zonas del cuerpo que también despiertan placer sensual, y permiten liberar sentimientos, sensaciones y obstrucciones si se realizan los masajes siguiendo técnicas adecuadas y profesionales. El masaje tántrico abre siete tipos de chacras (corona, raíz, sacro, tercer ojo, garganta, cardíaco y plexo solar).

Ubicado en calle Buenos Aires 198 de Miramar el celular es 3563402192 y en Instagram lo encontras como @elmistolar www.elmistolar.com