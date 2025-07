Tras 40 años de extinción en Corrientes, esta especie regresó en el 2007 gracias a un trabajo de reintroducción. Este fue el primero a nivel mundial.

De la desaparición absoluta hasta la actualidad, con más de 200 ejemplares en el Gran Parque Iberá. En un nuevo capítulo de Juani Noticias de Viaje, viajamos junto a Fundación Rewilding para conocer un poco más de este curioso animal.

Con una lengua de casi 40 centímetros, el oso hormiguero tiene muy bien desarrollado el olfato, esto le permite identificar hormigueros formados bajo tierra. No así su vista, ya que es muy reducida, y hasta no podría darse cuenta que uno se le acerca si vamos contra el viento, para que no nos huela y en completo silencio, ya que su oído si es un sentido muy desarrollado.

Hasta el momento, en el Gran Parque Iberá liberaron unos 116 osos hormigueros y otros 115 nacieron en total libertad.