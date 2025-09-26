Historia, naturaleza y cultura: 10 atractivos turísticos de la ciudad de Córdoba

La ciudad de Córdoba, ubicada en el corazón de la Argentina, con cerca de 2 millones de habitantes, cuenta con infraestructura de alto nivel que la convierte en una excelente opción de turismo urbano: aeropuerto internacional, rutas de acceso, historia, naturaleza, hotelería y gastronomía de primer nivel.

Manzana Jesuítica

Patrimonio de la Humanidad, ubicado en Obispo Trejo 5000. Incluye la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Capilla Doméstica, el Colegio Nacional de Monserrat y el antiguo Rectorado de la Universidad Nacional. Es ideal para entender la historia colonial y ver arquitectura clásica. Más info: ACÁ.

Catedral de Córdoba

En Independencia 80, en el centro histórico, una joya barroca/neoclásica. Su fachada, interior y detalles arquitectónicos llaman mucho la atención. Más info: ACÁ.

Parque Sarmiento

El gran pulmón verde de la ciudad. Hay espacios para caminar, bici, lagunas, islas, parques de diversiones, Museo de Ciencias Naturales, etc. Más info: ACÁ.

Iglesia de los Capuchinos (Iglesia del Sagrado Corazón)

Estilo neogótico hermoso, muy fotogénica, con vitrales impactantes. Ubicado en Buenos Aires al 600. Más info: ACÁ.

Paseo del Buen Pastor

Espacio cultural / recreativo, en Hipólito Yrigoyen 325. Restaurado, con galerías, bares/cafés, tiendas, fuente danzante con luces, lugar lindo para recorrer al atardecer. Más info ACÁ.

Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa

Fósiles, minerales, fauna regional; muy didáctico si te interesa la naturaleza. Ubicado en Poeta Lugones 441. Más info: ACÁ.

Barrio Güemes / Paseo de las Artes

Ambiente bohemio, ferias de diseño, tiendas de antigüedades, cafés, arte urbano; ideal para pasear, descubrir pequeños locales y disfrutar del ambiente local. En el cuadrilátero de La Cañada, Achával Rodríguez, Av. Vélez Sarsfield y Laprida. Más info: ACÁ.

Miradores de la ciudad

Hay varios puntos altos que te permiten ver Córdoba desde otra perspectiva, aprovechar para sacar fotos, disfrutar la puesta de sol. Más info: ACÁ.

Museo de la Memoria (ExD2)

Ubicado en Pasaje Santa Catalina 66, es un espacio de reflexión histórica sobre la dictadura, memoria, derechos humanos. Importante para entender parte de la historia reciente de Argentina también. Más info: ACÁ.