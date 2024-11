Hay hoteles que tienen un sello distintivo. El Quinto Centenario categorizado con cinco estrellas cuenta con 188 habitaciones, entre las que se destacan las clásicas, las master suite y las presidenciales (donde se alojó, por ejemplo, Paul McCartney).

Son 26.000 metros cuadrados cubiertos del hotel, de los cuales 3.000 constituyen el Centro de Convenciones y luego están los espacios comunes como la piscina, el gimnasio, vestuarios, sauna y la cabina de vapor. Además, hay una cochera cubierta para más de 300 vehículos, un servicio de gastronomía como el lobby bar, el restaurant y los servicios de banquetes que ofrecemos.

Dialogamos en exclusiva con Marcelo Salas, Gerente del Hotel Quinto Centenario. Sin duda la pandemia perjudicó significativamente al turismo en general, y a la hotelería en particular. Al respecto, Salas comentó que “el hotel no abrió inmediatamente tras la pandemia, estuvo cerrado 32 meses con un impacto económico muy fuerte. Además de perder toda la clientela hubo que refuncionalizar todo el hotel. El año pasado tuvimos un proceso de reapertura que fue paulatino, incorporando habitaciones y renovándonos porque hubo que cambiar todos los televisores, colchones y almohadas del hotel, y renovar el blanco. Por ejemplo, el cableado que teníamos no era compatible con los nuevos televisores así que hubo que cambiar más de 7000 metros de cable para ponerlos en funcionamiento".

“En cuanto al verano las perspectivas son como el viejo dicho hay que pasar el invierno” señala Salas, quien agrega “nosotros decimos hay que pasar el verano, tratamos de traer turistas vacacionales pero nuestro hotel es de negocios corporativos y eventos”.

Más adelante dijo que “tenemos algunas promociones para conocer Córdoba, alojarse en el hotel y visitar Carlos Paz, Villa General Belgrano y otras ciudades, regresar en el día a nuestro hotel”.

Sobre los proyectos para el 2025 el Gerente del Hotel Quinto Centenario comentó que “ya tenemos confirmación de más de 25 congresos y eventos de magnitud. Esto nos da una base para el futuro”.

Sobre los turistas del extranjero señaló que “hay que hacer referencia a los de países limítrofes. Nuestro turismo es de reuniones y el mercado chileno es el que más aporta, luego el paraguayo creció mucho con los vuelos de la empresa Paraná Air y después está el brasilero”.

Sobre la posibilidad de aumentar el turismo de extranjeros Salas explicó que “uno de los factores fundamentales es la conectividad aérea. Hay vuelos con Copa pero son solo emisivos, y el turismo de reuniones es el eje para revertir esta situación. Un huésped que viene de otro país a visitar nuestra ciudad por un Congreso médico por ejemplo, conoce la ciudad y se lleva un grato recuerdo. Y a partir de ahí puede generar una nueva visita pero con su familia constituyendo un turismo vacacional”.

Sobre la cotización de la moneda extranjera y su influencia en el turismo expresó que “con el precio del dólar se pierde un poco de competitividad, pero esto es un vaivén económico que es un factor exógeno que nosotros tenemos que adaptarnos para ser competitivos siempre, porque esa variable no la podemos manejar. Con calidad de servicio, siempre un hotel marca la diferencia y esa es nuestra consigna”.

Es importante recordar que el Hotel Quinto Centenario cuenta con un restobar donde, a precio accesible, se puede ir a tomar un café, en un lugar ameno y confortable.