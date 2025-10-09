Miradores de Córdoba: dónde apreciar gratis las vistas panorámicas de la ciudad

Los puntos más altos de una ciudad siempre nos convocan, ya sea para hipnotizarnos con su movimiento como por la energía única y renovadora que brinda el contemplar un paisaje. Subí con nosotros a estos cinco puntos panorámicos de la ciudad de Córdoba.

Los miradores de Zona Norte

Los parques que rodean al Estadio Mario Alberto Kempes ofrecen vistas insuperables para admirar tanto al Estadio con su iluminación cambiante como la extensión de bosque que acompaña al Río Suquía en su entrada a la ciudad.

El de más reciente creación está en el Parque Bustos, en la cima de la loma que desciende hacia las ruinas recuperadas del Antiguo Molino de Roqué y el Túnel del Chateau, que ya te recomendamos anteriormente en la nota Córdoba Subterránea. Desde allí es posible observar el Parque del Kempes, la curva del Río Suquía y la arquitectura impactante de algunas construcciones residenciales que se levantan sobre la barranca del río.

En el Parque del Chateau, la vista única la ofrece el puente que conecta la parte alta del parque con la zona próxima a la avenida Circunvalación. En su recorrido pueden contemplarse tanto el conjunto de parques y el Estadio Kempes como el elaborado diseño de la parquización que enmarca la casona del Centro de Arte Contemporáneo Chateau Carreras.

Balcones del Parque Sarmiento

Los miradores tradicionales de la ciudad son indudablemente los que se encuentran en el Parque Sarmiento, cuya ubicación elevada permite admirar un amplio panorama de la ciudad.

El Mirador del Coniferal es un balcón que se abre al imponente bloque edilicio del barrio Nueva Córdoba y con una visual que abarca hasta la cuenca del Río Suquía. Desde el mismo se puede admirar la Rueda de Eiffel, hoy restaurada y girando para evocar sus épocas de gloria, para luego descender por la amplia escalinata y detenerse en alguno de sus cómodos descansos.

En el otro extremo del Parque, el mirador ubicado frente al monumento al poeta italiano Dante Alighieri permite ver la ciudad en dirección de la salida del sol. La loma de césped es un lugar privilegiado para reposar en plan de picnic o disfrutando el plato de street food cordobés por excelencia, el choripán, que se vende en los foodtrucks de la rotonda donde está el monumento.

Desde los pabellones históricos de la Ciudad Universitaria

En el límite entre la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba y el barrio Nueva Córdoba conforma un balcón natural con vista al centro de la ciudad, enmarcado en un bosque de eucaliptus, jacarandás y otras especies, concurrido por numerosos estudiantes en sus momentos de receso y estudio.

Las edificaciones que se levantan sobre la meseta son de valor patrimonial para la UNC, entre las que cuentan el Pabellón Brujas, una casa de estilo inglés de finales del SXIX recientemente restaurada, y el Pabellón Residencial, con tipología de pequeño palacio francés en estilo neoclásico, construido para el descanso del presidente Juan Domingo Perón en 1955. Desde las distintas zonas de la meseta pueden observarse el Bosque Nativo de la UNC, un proyecto de conservación de flora autóctona, la recientemente restaurada Plaza de las Américas y el Parque de las Tejas.

Ascenso al Campanario de la Catedral

Los campanarios de las iglesias han sido históricamente los puntos panorámicos de toda ciudad. Desde allí, la mirada y el sonido de las campanas podía proyectarse sin interrupciones. En torno a la Catedral de Córdoba se halla la manzana jesuítica, una zona de conservación patrimonial en la cual no está permitido construir en altura, lo que deja el campo visual despejado a quien asciende al campanario.

El acceso se da en el marco de visitas guiadas y comienzan en el patio de la iglesia, donde se encuentra una higuera centenaria y los restos de la vieja escalera que conducía a los campanarios Norte y Sur de la Catedral. En la Torre Norte se pueden observar cuatro campanas que datan del siglo XIX, que suenan una vez cada hora durante todo el día y previo a cada oficio religioso.

Las fechas de las visitas guiadas deben consultarse en la oficina de turismo del Cabildo.

Un mirador al Barrio Pueblo de Alberdi

A minutos del barrio Centro, las terrazas del Shopping Nuevocentro y la explanada del Hotel Quinto Centenario configuran un punto panorámico único.

A los pies uno puede ver el intrincado trazado del exquisito barrio residencial de Quintas de Santa Ana, donde se esconde una capilla jesuita de más de 450 años de antigüedad, y levantando la vista, en el perfil de edificios se destacan algunos singulares, como la torre de la iglesia María Auxiliadora, frente a la Plaza Colón, la estructura metálica de la Jefatura de Policía y las cuatro torres gemelas del Complejo Edilicio Alas III, proyectadas en la década de 1970 con arquitectura de estilo brutalista, todos enmarcados por el barrio pueblo de Alberdi.

Bonus: una foto en el edificio más alto de la ciudad

Este mirador, cuyo acceso es pago, a diferencia de los anteriores de acceso gratuito, brinda una de las experiencias más singulares para observar la ciudad, combinando la visión de 360° desde la torre del Complejo Capitalinas, el edificio más alto de la ciudad. El servicio lo brinda la empresa GetMove Capitalinas y fue una de las recomendaciones del mes de marzo en nuestro Instagram.

Turismo de la ciudad de Córdoba