Opciones y requisitos para recorrer Córdoba, Brasil y Chile

Empezó el verano y, sin duda, Córdoba ofrece un abanico de variantes interesantes con precios para todos los bolsillos que pondrán a los Valles de Punilla, Calamuchita, Traslasierra, Miramar y el norte cordobés en un sitial preponderante.

El Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó que los turistas que ingresen a Córdoba y que no lleven las luces bajas de su vehículo encendidas (no son válidas las led DRL - Day Time Running Light) solo recibirán una explicación de la norma, y no una multa efectiva por parte de la Caminera.

También se pedirán Licencia, DNI y la Cédula automotor físicos para evitar problemas si no hay conectividad en el control caminero.

En cuanto al seguro automotor, que es obligatorio, se acepta tanto en papel como digital.

Por otro lado, el ITV puede requerirse por parte de la caminera porque es un requerimiento del estado provincial y nacional. En el caso que la ciudad donde uno vive no exige el ITV (hay 40 talleres de ITV en la provincia de Córdoba) hay que trasladarse a otra que si lo tiene y concretar el trámite. Además, balizas y matafuegos puede pedirlo la caminera, de hecho hubo varias multas que trajeron aparejado la bronca de turistas.

Los códigos de infracción son muchos pero se pondrá énfasis en respetar las velocidades máximas, uso del cinturón de seguridad y la ingesta de alcohol.

Cédula azul digital sirve y la cédula verde habilita para conducir al propietario o a un tercero (y ya no tiene más vencimiento, pero si necesita la habilitación del propietario). Sin embargo, si quiere salir del país le van a exigir la cédula física (se puede gestionar una autorización ante un Escribano Público). Salvo CABA, todas las provincias del país están pidiendo la licencia física, eso en breve se va a reacomodar.

En definitiva, se exige el carné de conducir (en plástico, no digital); tarjeta verde del vehículo y seguro al día. Además de que cada persona viaje con cinturón y que las luces estén encendidas todo el día, y que se observen las limitaciones en velocidad, adelantamientos y alcoholemia. También el matafuego que tiene que estar actualizado es otro ítem a considerar.

Costos para vacacionar en Córdoba

En materia de tarifas en Miramar de Ansenuza hay precios para todos los bolsillos. Una hostería se puede conseguir a partir de los $ 30.000 la habitación doble, mientras que otros más categorizados como el Spa El Mistolar el costo es de $ 110.000 con desayuno la habitación doble.

Mina Clavero por ejemplo un hotel tres estrellas con desayuno ronda los 180.000 la habitación doble y un departamento céntrico para dos personas está cerca de $ 30.000 por día. En La Cumbre un hotel boutique con desayuno está en el orden de los $ 160.000 la habitación doble, al tiempo que una habitación en una hostería no supera los $ 20.000 para dos personas. Villa Quilino también se prepara con su Fiesta del Cabrito y las Artesanías el venidero 8 de febrero.

Brasil y Chile

Brasil, por otro lado, tiene su encanto y está mucho más accesible que el verano pasado. Hay paquetes en ómnibus a Florianópolis o Camboriú que rondan los $ 600.000. De todos modos, pocos tienen en cuenta que en las ciudades fronterizas al país hermano las colas de autos y buses son impresionantes.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, Brasil en 2024 tuvo 10.200.000 casos de dengue. El problema del dengue, es el costo alto de la vacuna, aunque Brasil están desarrollando una que tendrá una sola dosis y mucho más económica.

Para lo relativo al dengue la indicación es ponerse el protector solar y encima el repelente. El avión Córdoba-Florianópolis cuesta entre $ 480.000 y $ 620.000 ida y vuelta.

En Chile no hay dengue y el peso chileno se depreció un 8, 5 %. La atracción “chilena” es la compra de productos muy económicos. Conviene cambiar directamente el peso argentino con el chileno, sin pasar por el dólar, así se evita el doble cambio. Desde Córdoba la tarifa más económica en avión a Santiago de Chile es a partir de los $ 280.000 (ida y vuelta), la otra opción es el auto o el bus, pero la demora de más de siete horas para cruzar la frontera hacen pensar dos veces esta alternativa.