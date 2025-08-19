El intendente de Villa del Rosario, Diego Carballo, habló de la restauración de la Basílica Menor de esa ciudad, la más grande de Córdoba, construida en 1893 con el aporte de los vecinos.

Este templo es hoy epicentro del turismo religioso, que convoca a grupos de distintas localidades para recorrer capillas históricas y finalizar con una misa en la monumental iglesia.

En el programa Es un montón, por Canal 10, Carballo destacó la importancia de fortalecer la identidad local a través de productos típicos como el asado, los salames y la miel, al tiempo que señaló que la ciudad avanza en proyectos de economía circular, como la producción de postes plásticos para alambrados a partir de material reciclado.

Tras el fuerte tornado que afectó a la localidad en 2013, el templo sufrió daños estructurales y problemas de humedad. Desde entonces, vecinos e instituciones trabajan junto al párroco Héctor Espósito para avanzar en su restauración. En las últimas semanas, la Secretaría de Culto de la provincia realizó un aporte económico para comenzar con la reparación de los laterales norte y sur.

“Villa del Rosario tiene un diferencial en cada área: educación, industria, cultura y religión. Es un lugar que crece y que queremos seguir potenciando”, concluyó el intendente.