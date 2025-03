La ruta de la peregrinación será a pie o a caballo, recorrerá paisajes impresionantes y senderos que respiran historia. Desde las majestuosas montañas hasta los valles serenos, cada etapa del viaje está impregnada de la presencia del Santo. La Brocheriana no es solo un recorrido físico, sino una conexión espiritual con el entorno que el Cura Brochero tanto amó.

El lunes 10 de marzo desde La Catedral de Córdoba Capital se iniciará la peregrinación con destino a Malagueño. El martes 11 llegarán a Villa Parque Síquiman, y el 12 hacia el Alto de Los Gigantes. El jueves 13 arriban a San Jerónimo y el viernes llegan a Ambul, desde ahí el sábado 15 de marzo se dirigen a Villa Cura Brochero, punto final de la peregrinación.

En diálogo exclusivo con www.cba24n.com.ar Dario Capitani, Presidente de la Agencia Córdoba Turismo dijo que “nuestra provincia viene dando pasos sustanciales en materia de turismo con este producto religioso, en la agenda tenemos un desarrollo acabado de lo que significa contar con nuevos caminos y servicios de lo que representa el Cura Brochero”.

Luego destacó que “hay tres inversiones muy valiosas. La primera en Santa Rosa de Río Primero con un Centro de Interpretación extraordinario, donde se revalorizó el nacimiento de Brochero y sus primeros años de vida. Luego su paso por Córdoba, donde fue su capacitación y el desenlace en Villa Cura Brochero, donde con su acción se mostró como Santo y su posterior muerte”.

“Las obras de Brochero se pueden vivenciar en el camino de esta peregrinación. Desde la Agencia Córdoba Turismo vamos a respetar el espíritu religioso que representa el Cura Brochero, y a eso sumarle un producto atractivo desde la perspectiva del turismo”.

Hay un hermanamiento entre Córdoba y el Camino Santiago de Compostela. Al respecto Capitani señaló que “seguimos trabajando con los caminos históricos de Europa porque sabemos que el turismo religioso tiene un potencial enorme en nuestra provincia”.

Sobre la polémica sobre el balance de la temporada de verano el Presidente de la Agencia Córdoba Turismo dijo que “siempre hay voces críticas que tienen poco sustento, no hay objetividad en sus estudios. Nosotros tenemos un profesionalismo muy grande en nuestro equipo de trabajo. Tenemos acuerdos con Universidades que nos dan seriedad, y no son datos globales sino puntuales, con un seguimiento diario. No podemos dar un dato que no tenga correlato real. Los números reflejan que Córdoba tuvo una gran temporada de verano y más que los números lo refleja la realidad. El principal desafío es que tenemos que seguir trabajando”.