Turismo todo el año: 10 ríos imperdibles para visitar en la provincia de Córdoba

Sociedad Viaje en Didi fuera de control en Córdoba: "Nunca en mi vida voy a olvidar lo que viví" El chofer de 36 años llevaba a una joven y a su abuela cuando cruzó en rojo a toda velocidad por avenida General Paz, dejó siete heridos y debió ser resguardado por la policía cuando intentaron golpearlo.