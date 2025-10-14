paseos
Turismo todo el año: 10 ríos imperdibles para visitar en la provincia de Córdoba
Espejos de agua para recorrer y disfrutar durante las cuatro estaciones, en Punilla, Sierras Chicas, Calamuchita y Traslasierra. El detalle.
La provincia de Córdoba ofrece numerosos ríos y balnearios que se distinguen por sus aguas cristalinas, playas de arena y paisajes serranos. Los más destacados se encuentran en los valles de Punilla, Calamuchita y Traslasierra.
Diez ríos para visitar en Córdoba:
1. Río Quillinzo
- Ubicación: Valle de Calamuchita.
- Características: Conocido por ser uno de los ríos más limpios de la provincia, nace en las Sierras de los Comechingones. Sus orillas tienen bancos de arena y abundante vegetación, ideal para relajarse a la sombra.
2. Río Mina Clavero
- Ubicación: Valle de Traslasierra.
- Características: De gran importancia turística, atraviesa la ciudad de Mina Clavero y cuenta con numerosas ollas y balnearios. Es famoso por la combinación de agua fría que baja de las sierras y el clima cálido de la zona.
3. Río San Antonio
- Ubicación: Villa Carlos Paz.
- Características: Muy popular y concurrido, especialmente en la zona de Cuesta Blanca. Ofrece amplias playas de arena y balnearios bien cuidados, ideales para pasar el día en familia.
4. Río Yuspe
- Ubicación: Cerca de Bialet Massé, en el Valle de Punilla.
- Características: Un río de aguas cristalinas, con playas de arena y formaciones de piedras. Es una de las mejores opciones para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.
5. Río El Durazno
- Ubicación: Valle de Calamuchita.
- Características: Este río se destaca por la pureza de sus aguas y por el entorno natural que lo rodea, ofreciendo un ambiente sereno para el esparcimiento.
6. Río Los Reartes
- Ubicación: Valle de Calamuchita.
- Características: Un río con balnearios naturales y mucho encanto. Es ideal para visitar en un circuito por los ríos más hermosos de la región.
7. Río Salsipuedes
- Ubicación: Sierras Chicas
- Características: Atraviesa la localidad de Salsipuedes y, aunque no es muy caudaloso, está rodeado de una vegetación exuberante y ofrece aguas cristalinas en algunos tramos.
8. Río Cosquín
- Ubicación: Valle de Punilla.
- Características: Muy conocido por la ciudad que lleva su nombre. Cuenta con una costanera que ofrece sombra y permite disfrutar de la naturaleza, con buen caudal de agua en temporada.
9. Río Quilpo
- Ubicación: Cerca de San Marcos Sierras.
- Características: Rodeado de playas de arena y piedras, el Quilpo es ideal para quienes buscan aguas claras y un ambiente natural, a poca distancia de la localidad.
10. Cascada Los Hornillos
- Ubicación: Río Ceballos.
- Características: Aunque no es un río como tal, el sendero hasta la cascada sigue el cauce del río Los Hornillos. El destino final es una hermosa cascada y piletas naturales en un entorno de montaña.