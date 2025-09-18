"El aire bajo la lupa": FAMAF invita a una charla sobre ciencia, comunidad y contaminación

El próximo viernes 19 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del ciclo Tardes de Ciencia, con la charla para todo público: “El aire bajo la lupa: Ciencia, comunidad y contaminación”, a cargo de la Dra. Viviana Sbarato.

La propuesta invita a recorrer la importancia del monitoreo ambiental, desde las primeras mediciones de contaminación en Córdoba hasta los desafíos actuales del cambio climático.

Se abordará el impacto de las partículas en suspensión o aerosoles atmosféricos, a través de mediciones locales y satelitales, y se destacará el papel de la ciencia ciudadana, es decir los aportes que ciudadanos comunes pueden hacer en ese sentido. Un ejemplo claro lo constituyen ciclistas que, con pequeños sensores, colaboran en la construcción de conocimiento colectivo.

Viernes 19 de septiembre a las 17:00 horas. Aula Magna de FAMAF UNC. Ciudad Universitaria. Entrada libre y gratuita.

La conferencia reflexionará sobre la capacidad de anticipar riesgos mediante modelos físicos y pronósticos de calidad del aire, que permiten emitir alertas tempranas y proteger a quienes se encuentran más expuestos.

Se trata de una invitación a comprender mejor nuestra relación con el ambiente, transformar los datos en conciencia social y fortalecer la participación ciudadana frente a los desafíos ambientales actuales.

Sobre Viviana Sbarato

Es Licenciada en Física egresada de FAMAF, Especialista Docente y Doctora en Ciencias Agropecuarias graduada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.

Es profesora adjunta de Física en la FCA UNC y cuenta con más de 30 años de experiencia en el estudio de la contaminación y en la gestión ambiental a nivel local y provincial. Su formación se complementa con estudios en Gestión Administrativa de la Salud Pública, Gobernabilidad y Gerencia Política, posgrados en gestión del cambio climático y ciudades sostenibles.