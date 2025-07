Este jueves 3 de julio de 2025, a partir de las 9:30 en el Salón de Actos del Pabellón Argentina, se llevará a cabo el 10° Encuentro Provincial de Universidades Populares de la UNC. Bajo el lema “Saberes en contexto: herramientas, anclaje y sostenimiento”, se reunirán intendentes, jefes y jefas comunales y equipos de Universidades Populares (UUPP) de toda la provincia en una jornada clave de fortalecimiento pedagógico y metodológico.

Objetivos y propósitos

El encuentro tiene como propósito profundizar el fortalecimiento pedagógico y metodológico de las Universidades Populares en el territorio provincial. A través de un espacio de intercambio y colaboración, se busca abordar los desafíos que atraviesan los programas educativos de base comunitaria, promoviendo nuevas herramientas institucionales, metodológicas y líneas de acompañamiento que permitan consolidar proyectos formativos situados y sostenibles con un verdadero impacto territorial.

En un contexto donde el derecho a aprender y a construir conocimiento desde los territorios cobra cada vez mayor relevancia, esta jornada será una oportunidad para seguir tejiendo redes que reconozcan y fortalezcan la singularidad de cada experiencia local.

Agenda de la jornada

Se presentarán diversas iniciativas y recursos clave para el fortalecimiento de las Universidades Populares:

Acreditación: 9:30

Jornada: 10:00 a 12:00

Manual de Universidades Populares

Plataforma actualizada de certificaciones y sitio web institucional

Apertura del registro de capacitadores y alianzas estratégicas

Programa “Impulsar: Fomento a Universidades Populares”: Se presentarán las líneas de acompañamiento para UUPP en proceso de activación o con funcionamiento interrumpido durante 2024/2025, así como el apoyo a proyectos colaborativos entre localidades con identidad territorial compartida.

Kit de Inicio para Universidades Populares: entrega de recursos pedagógicos, materiales de planificación y una guía metodológica para iniciar o fortalecer una UUPP.

Además, se compartirá la experiencia de la Escuela Regional de Turismo, un ejemplo de articulación territorial entre gobiernos locales que orienta su trabajo hacia la formación y valorización de los recursos turísticos regionales. Este caso representa una propuesta exitosa de cooperación entre municipios y redes colaborativas, habilitando también un espacio para poner en común estrategias asociativas y de cooperación entre municipios.

Un Encuentro ampliado

Este evento forma parte de una serie de acciones más amplias que culminará en el V Encuentro de Ciudades y Universidades, titulado “Universidades y Ciudades colaborando por un futuro más sostenible”, que se realizará en septiembre de 2025 en nuestra ciudad. Este encuentro, organizado por la UNC y la Municipalidad de Córdoba, será un espacio para visibilizar experiencias de cooperación entre gobiernos locales y universidades públicas, con un enfoque en la equidad, la sostenibilidad y la construcción de conocimiento situado.

Un programa de la Secretaría de Extensión Universitaria

En el Pabellón Argentina de la ciudad universitaria, emblemático lugar por cierto, espacio de desarrollo del décimo encuentro provincial de universidades populares, lo que comenzó siendo un incipiente proyecto pedagógico, ahora está a punto de cumplir en un par de años nada más, 10 años de las universidades populares, programa que nuclea no solamente la UNC a las universidades populares, sino a la provincia toda.

En declaraciones al programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media, Conrado Storani, Secretario de Extensión de la UNC, recibió nuestras felicitaciones por este décimo encuentro, pero además por tantos años de las universidades populares, que comenzó siendo un proyecto suyo durante el rectorado del doctor Hugo Yuri, y respecto de lo que le preguntamos si pensaban que iba a crecer tanto, a lo que nos respondió que “es como cuando uno emprende algo, tiene la expectativa de que pueda asentarse, de que pueda germinar la idea, y creemos que sí lo ha hecho.”

Luego agregó que “nosotros arrancamos, me acuerdo de lo que fue la primera firma de actas compromiso en agosto de 2017, en la sala del Consejo Superior, con una veintena de municipios y comunas. Hoy tenemos actas compromiso con 293 municipios y comunas de toda la provincia. Vos calculá que 470 es el número de municipios y comunas que tiene la provincia de Córdoba. Tenemos una vinculación con más de la mitad más uno de los municipios y comunas de Córdoba, y el programa fue evolucionando” contó Storani quien agregó que “hicimos muchísimos kilómetros, para visitar lugares, en muchos casos fue la primera vez que el rector visitaba localidades muy chicas, inclusive, lo cual también nos hizo ver la impronta que tiene nuestra universidad nacional, que es orgullo de todos los cordobeses, y que realmente podía ser un eje convocante para que se pudieran congregar distintos sectores, las fuerzas vivas de localidades, para poder diseñar qué es lo que hacía falta en las determinadas localidades, empezamos con eso, después la evolución llevó a que nosotros optimicemos el trabajo producto de la regionalización.”

Un espacio de construcción de ciudadanía

Al explicar detalles del trabajo de las Universidades Populares de la UNC, el Secretario de Extensión relató que “nosotros tenemos 18 regiones de universidades populares que no tienen que ver con, los límites políticos departamentales que tenemos, sino más bien similitudes vinculadas a los entramados productivos, sociales y culturales. Un ejemplo concreto, en el noroeste de Córdoba, trabajamos conjuntamente el departamento Cruz del Eje, Pocho y Minas, en capacitaciones, por ejemplo, ahí tenemos un desarrollo muy importante en lo que tiene que ver con la apicultura, o en otros entramados productivos en el sudeste de Córdoba o en el departamento Río Cuarto, con conjunto de municipios que trabajamos vinculados con empresas, con municipios, con cooperativas para que la gente se capacite, por ejemplo, en el manejo de maquinaria agrícola de alta precisión y para que los jóvenes de esos pueblos puedan quedarse asentados ahí, y la verdad, además es un espacio de construcción de ciudadanía, ese es el concepto.”

Fortalecimiento de economías regionales

En el desarrollo territorial que tienen las Universidades Populares, hay un punto importante desde lo pedagógico, pero también desde el punto de vista económico, ya que al brindar capacitaciones para actividades que hagan falta en los lugares con el brazo extensionista de la Universidad Nacional de Córdoba, se fortalece indudablemente a las economías regionales, las regenera, le planteamos a Storani, quien al respecto y reafirmando nuestra definición dijo que “por supuesto, de eso se trata, claramente, nosotros, para aportar, porque claramente es la comunidad de una determinada región la que debe determinar qué es lo que hace falta, según su visión, pero es el rol que claramente tienen que tener las universidades públicas o nacionales en estos procesos de avances científicos y tecnológicos tan vertiginosos, donde cambia tanto todo desde la inclusión social, nosotros tenemos cursos de robótica para niños, pero también tenemos cursos para personas mayores, que también determinan el manejo de ciertos dispositivos, si estás incluido o no en una sociedad, si podés participar, pero fundamentalmente, porque la Universidad Nacional de Córdoba, que culturalmente, o lo que estaría asociado rápidamente, es para quien tenga la posibilidad de estudiar abogacía, medicina, arquitectura, que tenemos que procurar que cada vez más personas vengan y que se formen con la mejor calidad.”

La UNC inserta en el territorio provincial

Conrado Storani también dio su parecer respecto de la presencia de la Universidad Nacional de Córdoba “en el anclaje territorial que tiene la universidad que ya de por sí es importante, pero que si puede trabajar con los entrenamientos productivos para mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en esos lugares, me parece que está cumpliendo un rol fundamental, un rol extensionista, pero también está aportando y devolviéndole a la sociedad todo lo que la sociedad le da en su sostenimiento, en épocas, obviamente, que estamos complicados en ese sentido y que obviamente estamos reclamando por el presupuesto de la universidad, por el financiamiento y sobre todo por la mejora salarial de los docentes y los no docentes, porque esto también demuestra lo que hace la universidad, que no es cierto que la universidad está, por lo menos nosotros estamos muy orgullosos de que no estamos mirándonos endogámicamente para adentro, sino que estamos trabajando codo a codo con todas las regiones, con toda la sociedad de Córdoba para aportar y mejorar la construcción de un país que se tiene que construir en la medida que las personas puedan tener trabajo digno, trabajo de calidad y que además se puedan formar y construir una ciudadanía, porque la educación es clave en estos tiempos, la capacidad de que uno pueda ejercer más racionalmente su propia autonomía a partir de tener, hace que uno mejore sus condiciones de ciudadanía y que también aportamos a la posibilidad de que los gobiernos locales también puedan, en alianza con nosotros, cumplir roles, porque obviamente me parece que la principal defensa que se tiene que hacer de las democracias, más allá de que no sea un eslogan, es hacer buenos gobiernos.”

Décimo encuentro de Universidades Populares

En el marco de este décimo encuentro provincial de las Universidades Populares de la UNC, una jornada donde hubieron varios anuncios, respecto de los cuales Storani señaló que “con las evoluciones naturales que tienen estos programas, estos proyectos. Ya tenemos sancionadas resoluciones que determinan cómo deben ser los cursos, se crea una asociación de Córdoba, de Universidades Populares para nuclearnos, para que todos juntos podamos trabajar, peticionar, porque por ahí es mucho más fácil si hay una convocatoria para un financiamiento, que sumemos la cantidad de habitantes que hay en la suma, o sea, la unión hace la fuerza para que nosotros también tengamos posibilidades de seguir trabajando.”

Este encuentro es muy importante, por la presencia de jefes comunales, jefas, intendentes e intendentas, gente que viene del interior de la provincia y la Universidad Nacional de Córdoba haciendo lo que tiene que hacer, conteniendo a todas y todos, en este caso, más de 200 universidades populares en este décimo encuentro provincial, representadas allí.

En las Universidades Populares y a través del tiempo, las universidades populares se han vuelto también una imagen, un símbolo de una redefinición, de una revinculación de la universidad con distintos sectores, abandonando una idea de claustro cerrado y avanzando y abrazando, primero, una apertura desde otros lugares, luego un vínculo de otra manera con la comunidad y con los actores de peso de la comunidad, y también, como decía Conrado Storani, ofreciendo alternativas de educación de calidad y gratuita para personas que también necesitan reinsertarse en el mercado laboral o insertarse también con otras herramientas.

Hay que recordar estas carreras que son más cortas, la escuela de oficios, hay múltiples alternativas que, insistimos, vienen de la mano de una redefinición del vínculo de la universidad con su sociedad.

Ya la sociedad cordobesa ha expresado su reconocimiento a aquellos que hace unos años, idearon las Universidades Populares en la UNC, durante la transición entre el rector Francisco Tamarit y quien lo sucedió, Hugo Jury, y ahora Jhon Boretto, garantizando la continuidad de tan importante iniciativa.