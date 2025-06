Una nueva marcha universitaria junto a otras protestas, fueron una vez más el marco propicio para plantearse frente a una crisis presupuestaria que genera la tristemente célebre fuga de cerebros en la Argentina.

Ese éxodo de científicos y científicas no es sólo un fantasma que recuerda viejas épocas, sino que ya son múltiples los testimonios que alertan sobre lo que ya comenzó y seguirá pasando, si no se revierte la política de destrucción sobre el sistema científico tecnológico nacional, que lleva adelante el gobierno encabezado por Javier Milei.

Según una encuesta publicada por el colectivo Ciencia Propia, casi 7 de cada 10 becarios doctorales y posdoctorales evalúan irse del país en un futuro cercano. Científicos y científicas en formación que sólo ven un camino posible afuera.

La encuesta fue realizada por Ciencia Propia, un colectivo de investigadores, becarios y estudiantes de diferentes provincias, universidades y organismos. La encuesta también mostró el alto grado de incertidumbre que tienen las y los becarios sobre el régimen en el que encuentran: 69% considera que está mucho peor y un 25% señala que está peor que el año anterior. El principal responsable que se identifica por este empeoramiento es el gobierno de Javier Milei (61%).

Un 63,5% de los becarios y becarias que respondieron se plantearon abandonar la beca en algún momento. Las razones principales son la incertidumbre de continuar con la carrera académica, porque el estipendio es insuficiente para vivir y porque considera que no hay futuro para la Ciencia y la Tecnología en el país.

En nuestra provincia, los números asustan

En Córdoba se realizó un relevamiento similar al registrado a nivel nacional donde de 605 personas de distintos puntos del país que participaron, un 8% de las y los becarios ya tiene decidido dónde seguir su carrera en el exterior, un 27% está buscando destino y un 34% considera la posibilidad.

En declaraciones a Canal 10 y el streaming de SRT Media, el científico cordobés de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, Rodrigo Quiroga del Conicet, dio detalles de lo relevado al señalar que “hicimos un relevamiento en la Facultad de Ciencias Químicas donde tuvimos la respuesta de 119 investigadores entre los cuales uno de cada tres está pensando en renunciar a su cargo docente y, a su vez, más del 50% está pensando buscar una posición de dedicación exclusiva, digamos, fuera del sistema científico universitario. Por otro lado, tuvimos la respuesta de casi 100 becarios de doctorado entre los cuales, también, aproximadamente el 70% piensa irse al exterior o abandonar el sistema científico.”

Valorando su trabajo, a Quiroga le preguntamos ¿qué significa que siete de cada diez, que cinco de cada diez estén pensando en migrar al sistema privado, que estén pensando en irse del país? y nos manifestó que “significa que en el próximo año, en los próximos dos años, podríamos realmente quedarnos con las aulas vacías, con los laboratorios vacíos, lo cual significaría, realmente, un parate completo al menos para la Facultad de Ciencias Químicas. Representaría un montón de materias que no se podrían dictar. Realmente sería el comienzo del fin.”

La solución parece una utopía

¿Qué viso de solución le ves a esto?, le preguntamos, teniendo en cuenta que en las movilizaciones en defensa de las universidades públicas se habló muy fuertemente de apoyar este proyecto de financiamiento universitario. Ya hay un adelanto de parte del Ejecutivo de que cualquier cuestión que toque el déficit fiscal, el entamentado déficit fiscal, se veta, y respecto de por dónde ve Córdoba que se encamine nos dijo que “veo este proyecto de ley como casi una última esperanza, realmente una última esperanza para el sistema universitario argentino. Creo que estamos ante un plan de destrucción sistemática, planificado. No es casualidad, me parece que nos ajusta al mismo tiempo el presupuesto, que realmente ha caído enormemente, incluso más en el sector científico que en la universidad. El dinero para financiamiento de proyectos científicos es nulo, directamente nulo. Cayó 90% el presupuesto entre 2023 y 2025. A su vez, eso se compone con una situación de los salarios que realmente están muy, muy mal. Los becarios doctorales, por ejemplo, están cobrando 786 mil pesos por mes. Los becarios doctorales Conicet, un poquito más, alrededor de un millón de pesos. Pero realmente la situación es insostenible. No se puede pagar un alquiler, no se puede vivir con estos estipendios. Y eso lleva justamente a lo que decimos antes, estos resultados que vemos en la encuesta, donde más de la mitad está pensando en irse.”