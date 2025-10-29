Becas de la Residencia de la UNC para ingresantes 2026

La Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización lanzó las becas de apoyo económico y de alojamiento en la Residencia de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para ingresantes 2026.

La Residencia Universitaria de la UNC es un alojamiento para estudiantes ingresantes, principalmente de localidades a más de 50 km de Córdoba capital, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior.

La Residencia de la UNC está ubicada en el centro de la ciudad, en calle Deán Funes 328; ofrece habitaciones compartidas, wifi, lavandería y una sala de estudio.

La universidad financia parte de la inversión, y los estudiantes pagan un costo accesible. También se instaló un apéndice del Comedor Universitario en la planta baja.

Las inscripciones se receptarán del 3 al 10 de noviembre de 2025, siendo cada postulación online a través de un formulario de Google o Guaraní, según la facultad elegida.

Están disponibles 250 becas económicas de 38.500 pesos mensuales, que tienen contemplado un aumento y serán ajustadas en 2026.

Además, desde la UNC informaron que se dispondrán de 120 becas de alojamiento en su Residencia Universitaria.

La vigencia de estas becas es de febrero a diciembre de 2026 y la prioridad la tienen estudiantes con vulnerabilidades socioeconómicas.

Informes: