Becas de la Residencia de la UNC para ingresantes 2026
Son $250 de apoyo económico y $120 de alojamiento para estudiantes que lleguen a la universidad en 2026; quienes aspiren a obtenerlas podrán inscribirse desde el 03 de noviembre de 2025.
La Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización lanzó las becas de apoyo económico y de alojamiento en la Residencia de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para ingresantes 2026.
La Residencia Universitaria de la UNC es un alojamiento para estudiantes ingresantes, principalmente de localidades a más de 50 km de Córdoba capital, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior.
La Residencia de la UNC está ubicada en el centro de la ciudad, en calle Deán Funes 328; ofrece habitaciones compartidas, wifi, lavandería y una sala de estudio.
La universidad financia parte de la inversión, y los estudiantes pagan un costo accesible. También se instaló un apéndice del Comedor Universitario en la planta baja.
Las inscripciones se receptarán del 3 al 10 de noviembre de 2025, siendo cada postulación online a través de un formulario de Google o Guaraní, según la facultad elegida.
Están disponibles 250 becas económicas de 38.500 pesos mensuales, que tienen contemplado un aumento y serán ajustadas en 2026.
Además, desde la UNC informaron que se dispondrán de 120 becas de alojamiento en su Residencia Universitaria.
La vigencia de estas becas es de febrero a diciembre de 2026 y la prioridad la tienen estudiantes con vulnerabilidades socioeconómicas.
Informes:
- Por mail a serviciosocial@estudiantiles.unc.edu.ar
- Por teléfono: 0351-5353761 Int. 15404 (lunes a viernes, de 9 a 16).