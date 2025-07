La Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, informa que desde este lunes 21 de julio estará abierto el llamado anual a Becas Doctorales cofinanciadas por la UNC y Conicet.

Se otorgarán cinco becas doctorales para estudiantes de posgrado de la Casa de Trejo. El proceso de admisibilidad que realiza la Secyt se podrá tramitar hasta el próximo 28 de julio.

Estas becas están dirigidas a postulantes graduadas/os o estudiantes que adeuden hasta 5 materias de carrera de grado al momento de realizar la solicitud para iniciar su carrera de doctorado.

Los proyectos deberán estar incluidos en alguna de las áreas estratégicas: Salud, Economías Regionales, Alimentos, Patrimonio, Desigualdades, TICs, e Instrumentos y Sistemas. Más información sobre las áreas estratégicas en este enlace.

¿Cómo es la postulación?

La Secyt realizará un proceso de admisibilidad previo al envío de la solicitud a Conicet. Esa admisibilidad evaluará lugar de trabajo, unidades académicas participantes y temática.

Para cumplimentar con este proceso, los interesados tienen tiempo hasta el 28 de julio del 2025 para enviar por correo electrónico a la dirección becascofinanciadas@secyt.unc.edu.ar un archivo con formato .PDF de una sola página especificando la siguiente información:

- Datos del postulante (nombre y apellido, correo electrónico).

- Datos del director y codirector (nombre y apellido, lugar de trabajo).

- Cargo docente del/la Director/a y Codirector/a(deben ser de Unidades Académicas diferentes)

- Unidad Académica propuesta como lugar de trabajo.

- Carrera de doctorado de la UNC que se propone cursar.

- Título del plan de trabajo y resumen (máximo 200 palabras).

Luego, las postulaciones aceptadas como admisibles en esta etapa previa, podrán continuar la inscripción a través del SIGEVA-CONICET. Cada beca doctoral tendrá una duración de 60 meses.

Requisitos principales

Los interesados en postular a estas becas deberán respetar los siguientes requisitos:

- Realizar su carrera doctoral en una Unidad Académica de la UNC.

- El/la Director/a y Codirector/a deberán pertenecer a dos Unidades Académicas diferentes de la UNC.

- Proponer un plan de trabajo acorde a las líneas estratégicas definidas por la UNC (Ver Áreas temáticas estratégicas).

Desde la SeCyT se firmará el aval para la presentación al CONICET solo en los casos en los cuales se cumpla con esos requisitos de admisibilidad acordados en el Consejo Asesor de la SeCyT.

Las solicitudes, previamente admitidas por la SeCyT-UNC, se canalizan a través de SIGEVA-CONICET. Consultar por correo electrónico a becascofinanciadas@secyt.unc.edu.ar

Más información en el sitio de Conicet ingresando acá

Criterios generales para la Evaluación Académica de Becas Internas Doctorales

Promedio de las calificaciones obtenidas en la carrera de grado: 35 puntos

Se tomará en cuenta el promedio general obtenido en la carrera y se lo ponderará con el promedio histórico.

Con respecto a los promedios históricos, se tendrán en cuenta los datos normalizados y

suministrados por el CIN/CRUP. En el caso de no contar con este dato, la Dirección de Coordinación de Órganos Asesores proveerá el promedio más alto presentado para cada titulación o familia de titulaciones en la Comisión Asesora. Lo mismo aplica para postulantes con formación de grado en Universidades extranjeras para las que no se cuente con el promedio histórico.

En el caso de haber cursado un ciclo de complementación curricular, se deberá tener en cuenta el promedio histórico correspondiente al título de grado.

En el caso que la/el postulante haya desarrollado dos carreras de grado, se tendrá en cuenta el mejor promedio de ambas o, en caso de ser carreras disímiles, aquella más afín a la comisión evaluadora o al plan de trabajo propuesto.

No se descontará puntaje si la formación de grado es de otra disciplina ni por cualquier otra razón o circunstancia.

No se descontarán puntos por asignaturas adeudadas. Las tesinas de grado se consideran asignaturas

Antecedentes en Investigación y Docencia: 10 puntos

Se tendrán en cuenta las actividades realizadas por el/la candidato/a, incluyendo diplomas

obtenidos, publicaciones, presentaciones a Congresos,redacción de artículos y capítulos de libros, la experiencia laboral relacionada y la participación en proyectos de investigación, la realización de tesis de grado y/o posgrado, idiomas, actividades de desarrollo tecnológico, antecedentes docentes, entre otros. Los antecedentes docentes que se considerarán serán tanto los de nivel universitario, así como terciario y secundario. Se valorarán los cursos extracurriculares o extensión, las pasantías, desarrollos, becas obtenidas, premios y toda actividad relevante para la solicitud de beca.

Plan de trabajo propuesto: 30 puntos

El plan de trabajo se evaluará de manera integral considerando el grado de coherencia entre el problema de investigación, los objetivos, el abordaje teórico, la metodología y las actividades propuestas. Se analizará la factibilidad, es decirsi el plazo otorgado por la beca es suficiente para la realización del trabajo propuesto, las cuestiones éticas y si se cuenta con los recursos económicos necesarios para realizar las tareas propuestas.

Se evaluará la coherencia entre el plan de trabajo presentado, las capacidades de quien postula, la trayectoria del grupo de dirección y el lugar de trabajo propuesto. Un plan de trabajo inviable

no recibirá puntaje en esta dimensión. No se considerarán planes de trabajo que no sean

presentados de acuerdo con las indicaciones de las bases e instructivos de la convocatoria, por ejemplo, si se exceden en la extensión máxima o no presentan el formato requerido.

Consistencia integral de la presentación entre el plan de trabajo, la formación del/la postulante, la dirección y el lugar de trabajo: 25 puntos

Se valorará en qué medida el plan de trabajo presentado es factible en relación a la formación del/de la postulante, sus conocimientos en la temática, la Dirección (Director/a y Codirector/a) propuesta, el lugar de trabajo y la disponibilidad de recursos para llevarlo a cabo. Además, se tendrá en cuenta el grado de consistencia entre el plan de trabajo, la formación del/de la postulante, la trayectoria del/de la Director/a y Codirector/a, y el lugar de trabajo propuestos.

Se analizarán las principales fortalezas y debilidades de la presentación en manera integral.

Se tendrá en cuenta el potencial de consecución de resultados significativos en el corto plazo.

Adicionalmente, los Órganos Asesores validarán la pertinencia del proyecto de beca propuesto al tema priorizado o tema abierto justificando su evaluación, pudiendo modificar el mismo si la presentación se enmarca en una temática diferente.

Las bases completas y formularios de solicitud de esta convocatoria se pueden encontrar en el enlace de internet correspondiente.