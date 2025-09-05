El Centro Cultural de la UNC, en Córdoba capital, fue escenario del Bootcamp Emprende U 2025, una instancia clave donde los 40 equipos semifinalistas del concurso de jóvenes emprendedores más grande del país pusieron a prueba su creatividad, innovación y capacidad para presentar sus proyectos frente a referentes del ecosistema emprendedor.

Organizado por la UNCUYO en articulación con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y con las universidades nacionales de Rosario, Nordeste y del Litoral, el Bootcamp reunió a 160 estudiantes emprendedores de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Corrientes.

Contó además con el apoyo de Wayfarer, la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, del Banco Santander, de la Fundación Young E3 y de los gobiernos provinciales.

Durante dos jornadas intensas, los participantes recibieron formación especializada, mentoría personalizada y estrenaron sus presentaciones.

El primer día estuvo dedicado a la capacitación, las mentorías personalizadas y la simulación de pitch con devoluciones de mentores expertos.

Santiago Palma, secretario de Innovación de la UNC, contó a Canal 10 sobre este evento.

El segundo día, abierto a todo público, tuvo la Feria Interactiva de Proyectos, donde cada equipo exhibió su propuesta ante un jurado evaluador. De allí se seleccionarán los 12 finalistas, que competirán en el pitch final por los primeros puestos y premios aportados por Wayfarer y el Banco Santander.

Además de ser una oportunidad para adquirir herramientas, mejorar sus proyectos y generar redes de contacto, el Bootcamp busca potenciar el espíritu innovador y la sostenibilidad como ejes centrales del emprendimiento joven.

El Concurso Emprende U, el certamen con 11 años de trayectoria, ya es referente en el desarrollo de ideas con impacto a nivel nacional; sigue apostando a la formación y visibilización de talentos que, con energía y compromiso, buscan transformar realidades locales en soluciones creativas y de alto valor.

Emprende U: ronda de pitcheos

Emprende U es un encuentro interuniversitario que reúne a jóvenes de distintas provincias del país para impulsar el emprendimiento, la innovación y la creatividad.

La gran ronda de pitcheos se realizará el viernes 5 de septiembre, de 15 a 17 h, en el Auditorio del Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba.

Los equipos finalistas presentarán sus proyectos ante un jurado integrado por referentes del ecosistema emprendedor, representantes de cinco ministerios de Educación y autoridades universitarias. Será una instancia clave para mostrar todo lo aprendido en las capacitaciones y mentorías, y para proyectar el talento joven que impulsa el futuro del emprendimiento en Argentina.

En esta edición se presentarán proyectos en dos categorías: secundarios y universitarios.