Campus Norte avanza en acciones para la sostenibilidad

Frente al desafío urgente del cambio climático, Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba puso en marcha el Nodo Carbono Neutralidad en el marco del espacio colaborativo CampX UNC, con el objetivo de promover acciones concretas para reducir emisiones y alcanzar la neutralidad de carbono mediante la cooperación conjunta entre el Estado, la academia y el sector privado.

El acto de lanzamiento así como la firma del acta que formaliza la constitución de este nuevo Nodo tuvo lugar el martes 8 de julio en la sede de Campus Norte ubicada Estación Juárez Celman, y contó con la presencia de autoridades universitarias, representantes del Gobierno de la Provincia de Córdoba, referentes del sector privado, equipos técnicos, estudiantes, docentes y miembros de la comunidad.

La ceremonia estuvo presidida por la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Marchisio, y el prorrector de Desarrollo Territorial de la UNC, Juan Marcelo Conrero. Asimismo, contó con la presencia del secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica de la UNC, Santiago Palma; la prosecretaria General de la UNC, Paola Andrea Campitelli; el secretario de Políticas de Sustentabilidad de la UNC, Germán Stroppa; el secretario de Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, Augusto Carreras; el secretario de Transición Energética de la Provincia de Córdoba, Pablo Gabutti; el CEO de Latcarbon, Gonzalo Maldonado Tadeo; el presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Alberto Rodríguez, y el coordinador Ejecutivo del Clúster Automotriz y de Movilidad Sostenible, Carlos Bertone.

El surgimiento del Nodo

El Nodo Carbono Neutralidad de Campus Norte surge con la misión de liderar la transición hacia soluciones innovadoras y viables que promuevan la medición, reducción y compensación de las emisiones. Su objetivo es coordinar acciones concretas de mitigación y convertirse en un referente en Latinoamérica, impulsando proyectos con impacto ambiental, social y económico alineados con la sostenibilidad global.

La apertura del acto estuvo a cargo del prorrector de Desarrollo Territorial de la UNC y responsable de Campus Norte, Juan Marcelo Conrero, quien destacó el trabajo sostenido, mancomunado e interdisciplinar que se viene llevando a cabo entre los diferentes sectores e instituciones de la provincia de Córdoba en el marco de CampX UNC, y remarcó la importancia de generar acciones concretas con impacto local y regional, trascendiendo el ámbito meramente universitario y profundizando el trabajo territorial.

En declaraciones a AHORA NOTICIAS de Canal 10 y el streaming de SRT Media, Conrero que este proyecto “tiene como eje juntar al Triángulo de Sábato, lo que es el Estado, lo que son el sector académico y lo que son el sector privado, creo que esa conjunción hace a la fortaleza de estas acciones, en donde podemos integrar a través de ejes verticales, trabajos que puedan mitigar este cambio climático que a todas luces existe y que todos tenemos una responsabilidad en eso.”

Entonces, dijo el Prorrector, respecto de la responsabilidad “todos, cualquier ciudadano la tiene, bueno en diferentes proporciones, es que necesitamos ordenar desde la legislación, desde el uso, desde los proyectos, desde los programas, la investigación, todo tiene que ver con una acción interdisciplinaria, interinstitucional, que lleve a generar impacto en acciones concretas de mitigación” y agregó que “esto de reducir es una concepción más de formación, inculcarle a los jóvenes, a los grandes, a los no tan grandes, todos tenemos que conocer para poder reducir, esa es nuestra primera acción como ser humano.”

“La segunda acción”, continuó Conrero, “una vez que podamos reducir, es poder mitigar ¿Cómo podemos ir mitigando algo que estamos reduciendo? ¿Cómo podemos ir volviendo para atrás? Y luego, ¿cómo podemos compensar en caso que no se pueda? Ya hablando de industrias, comercios, o sea, allí la bolsa de cereales, hay organizaciones como CREA, AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), el cluster automotriz, hay industrias que les cuesta no emitir.”

Asimismo el Prorrector destacó que “ahora, lo importante es lograr un compromiso de cómo compensar esa mitigación y hay en Córdoba, en Argentina, una gran cantidad de territorios para poder compensar a través de forestaciones, hay un montón de acciones que tienen que ver también con las finanzas, los bonos, cómo podemos meternos en ese mundo también internacional y poder aprovecharlo como una oportunidad al tener tanto verde en nuestro país.”

Seguidamente, el secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica de la UNC, y codirector de CampX UNC, Santiago Palma, destacó al hablar en el evento, la labor colaborativa desarrollada en el marco de CampX y se refirió a la necesidad de obtener mayores fondos de inversión. “Lo que estamos percibiendo a nivel de universidad es que nuestros investigadores e investigadoras están trabajando en estos temas activamente, pero nos está faltando inversión para convertir excelentes ideas en proyectos concretos. Debemos aportar e invertir de verdad en estas temáticas para poder llegar a soluciones concretas. Esta es una apuesta colectiva que debemos resolver entre todos los sectores.»

Por su parte, el secretario de Transición Energética del Ministerio de Infraestructuras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, Pablo Andrés Gabutti, señaló que el Nodo Carbono Neutralidad alude directamente al tema de la transición energética. Explicó que la transición energética debe abordar el «trinema energético», que consiste en equilibrar la seguridad energética, el acceso universal a la energía y la sostenibilidad ambiental, conciliando estos tres objetivos clave en la política energética. Destacó que, si bien el foco principal del Nodo está en la reducción de emisiones, hay una serie de acciones iniciales que pueden generar sinergias y optimización en estos aspectos.

En tanto que el secretario de Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, Augusto Carreras, señaló que Córdoba posee una visión sobre la crisis climática que contrasta con la postura nacional. Explicó que esta visión se materializa a través de la Alianza Regional Argentina, conformada con otras seis provincias, cuyo objetivo es impulsar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Carreras indicó que Córdoba aborda la cuestión climática de forma pragmática, comprendiendo que como provincia productivista, ignorar la evidencia científica del cambio climático tendrá “consecuencias catastróficas” y afectaría gravemente sus mercados.

A su turno, el CEO de Latcarbon, Gonzalo Maldonado Tadeo, apuntó: «En el sector privado, tenemos que entender que la neutralidad de carbono hoy es un aspecto competitivo esencial para ser parte de cualquier mercado donde queramos permanecer. Los privados tenemos la responsabilidad de colaborar con el sector público, pidiendo marcos legislativos que nos permitan hacer mejores cosas, y también con la academia. El desafío, como universidad, no es sólo formar profesionales para el momento que vivimos, sino pensar en todos los profesionales que darán valor agregado hacia adelante, sea 2030, 2040 o 2050.»

Finalmente, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Marchisio, quien cerró la presentación, subrayó que si las instituciones educativas no asumen que en un futuro muy cercano cambiarán drásticamente la forma de la producción, de las ciudades, de los ecosistemas, de los empleos y de las sociedades, y no transforman sus métodos pedagógicos, las universidades y los espacios educativos se enfrentarían a “serios problemas”. En ese sentido, instó a los presentes a ayudar a la universidad a cuestionarse y a proporcionar críticas constructivas, pues consideró que, de seguir haciendo siempre lo mismo, las instituciones no lograrían sobrevivir.

Tres pilares clave: medir, reducir, compensar

Este Nodo Carbono Neutralidad se inscribe en CampX UNC, el espacio colaborativo del Campus Norte cogestionado por el Prorrectorado de Desarrollo Territorial de la UNC y la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica de la casa de estudios. El nuevo Nodo se suma a los seis nodos temáticos ya existentes en CampX (Movidlidad Sostenible, Mujeres, Pyme, Innovación en Salud, Cooperación Internacional y Economía Popular). Estos espacios están orientados a articular y desarrollar estrategias intersectoriales de I+D+I sobre temáticas de interés común, a través de acciones de mapeo y prospectivas para establecer proyectos de investigación, innovación, desarrollo, capacitación y formación, con el objetivo de abordar integralmente problemáticas socioproductivas regionales.

El propósito del Nodo Carbono Neutralidad se sustenta en tres dimensiones clave: formación, difusión y fomento, y sus pilares de trabajo se agrupan en medir, reducir y compensar las emisiones. Se estructura en torno a un triángulo estratégico de colaboración entre el Estado, que genera el marco regulatorio y financia proyectos sostenibles; la academia, que aporta investigación, innovación y formación de talento humano especializado; y el sector privado, que contribuye con inversión y la implementación de tecnologías sostenibles en sus operaciones. Este modelo garantiza la convergencia de intereses, conocimientos y recursos, maximizando el impacto de las iniciativas y creando un ecosistema sostenible.

La creación de este nodo es crucial en un momento donde la neutralidad de carbono es indispensable para mitigar los efectos del calentamiento global. Busca convertirse en un motor de innovación, vinculación y acción entre los sectores, buscando promover el desarrollo de tecnologías limpias, fortalecer políticas públicas y crear nuevos modelos educativos que aseguren una transición efectiva hacia una economía de bajas emisiones de carbono. Representa un llamado a la acción colectiva para la construcción de un futuro más sostenible para Córdoba y la región.

Las entidades que adhirieron al acta de constitución

Universidad Nacional de Córdoba.

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.

Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia de Córdoba.

Latcarbon S.A.S.

Bolsa de Cereales de Córdoba.

Clúster Automotriz y Movilidad Sostenible de Córdoba.

Secretaría de Políticas de Sustentabilidad de la Universidad Nacional de Córdoba.

CampX de la Universidad Nacional de Córdoba.