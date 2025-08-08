El viernes 8 de agosto de 2025, a las 11:30, se realizará en el Aula A1 de Baterías A (Ciudad Universitaria) la charla abierta “Salud y Educación un encuentro necesario”, donde Leandro Cahn, director ejecutivo de la Fundación, abordará los avances y desafíos en el acceso al testeo de VIH.

En declaraciones al programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media, Leandro Cahn, director de la Fundación Huésped destacó la importancia de encuentros como estos y señaló respecto de los avances en esto de los testeos del VIH que “hace muchos años tenemos la posibilidad de tener una tecnología de testeo rápido que con un pinchacito en el dedo en 15, 20 minutos tenemos el resultado, inclusive con test duos que hacen VIH y sífilis. En la provincia de Córdoba es una de las pioneras en la utilización desde el sector público también de esta tecnología, pero a veces parece que todos los avances científicos en los antirretrovirales, en la posibilidad de la expectativa de vida y la calidad de vida de las personas con VIH, generan confusión y parece que entonces el tema ya fue, ya terminó."

Asimismo Cahn expresó que "la verdad es que en Argentina seguimos teniendo todos los años, no solamente más cantidad de casos de VIH, sino que además casi la mitad de los nuevos casos que se detectan, se detectan tardíamente, es decir, cuando las personas no es que van en un buen estado de salud a hacerse la prueba, en caso de dar positivo, poder conectar con el sistema de salud y empezar a tomar los antirretrovirales que van a permitirles tener una buena calidad de vida, sino que se detecta esa infección por VIH en personas que están internadas por otras infecciones oportunistas, que están ya con el sistema inmunológico deteriorado, y eso entonces implica tener que atacar al mismo tiempo el VIH para frenar la replicación del virus y esa otra patología que llevó a la persona a estar en ese estado de salud. Por eso es muy importante promover el acceso a la prueba, y para promover el acceso a la prueba, que en Argentina es gratuito, que hay un montón de lugares, es muy importante esto que está haciendo también la Universidad Nacional de Córdoba, buscando generar en otros ámbitos que no son hospitales, digamos, necesariamente vinculados a la salud, más allá de que una universidad y el área de ciencias médicas, la facultad de ciencias médicas, vaya a estar relacionada con la salud, pero lugares donde la salud o el acceso a la salud se acerca a la gente.”

La actividad es gratuita y destinada a la comunidad en general. La inscripción se recepta completando el formulario. Se entregan certificados de asistencia

Organizan: Programa Promoviendo Educación, Salud y Derechos de Extensión UNC, Legislatura de Córdoba y Fundación Huesped

Sobre la Fundación Huesped

La Fundación Huesped es una organización argentina con alcance regional que, desde 1989, trabaja en áreas de salud pública con el objetivo de que el derecho a la salud y el control de enfermedades sean garantizados. Su misión es desarrollar investigaciones científicas y acciones de prevención y promoción de los derechos para garantizar el acceso a la salud y reducir el impacto de las enfermedades con foco en VIH/sida, hepatitis virales, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades transmisibles, así como en salud sexual y reproductiva; lo hace con una visión de una sociedad libre de estigma y discriminación en la que todas las personas accedan al cuidado de su salud de manera igualitaria y donde las políticas públicas estén basadas en la evidencia científica.