La Universidad Nacional de Córdoba invita a las personas aspirantes a cursar carreras con contenidos de matemática a participar de las clases abiertas del proyecto interfacultades “X+ Matemáticas en la UNC”, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Asuntos Académicos que busca fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en el ingreso universitario.

Al programa AHORA NOTICIAS de Canal 10 y el streaming de SRT Media, Claudia Torkomian, secretaria de Asuntos Académicos de la U.N.C., nos dio detalles de los cursos para acercar a la vida universitaria a estudiantes de nivel medio.

Fechas y temas de los encuentros

Jueves 30 de octubre | 16 a 18 h → Operaciones con números reales

Jueves 13 de noviembre | 16 a 18 h → Ecuaciones lineales

Jueves 27 de noviembre | 16 a 18 h → Función lineal

Lugar: Aula D5 – Batería “D”, Ciudad Universitaria

Estas clases están planificadas y dictadas por docentes de distintas facultades de la UNC, con el propósito de acompañar a quienes se preparan para iniciar sus estudios universitarios, brindando herramientas conceptuales y estrategias de resolución que favorezcan un comienzo con mayores oportunidades.

La participación es libre y gratuita.

Inscripciones

Completá el siguiente formulario para participar.