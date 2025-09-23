Cómo donar plasma y ser solidario

El programa “Doná Plasma” llega al Pabellón Argentina los días 23, 24 y 25 de septiembre junto al Laboratorio de Hemoderivados y al Banco de Sangre de la UNC, en busca de la solidaridad de la quienes habitan la ciudad universitaria y de toda la sociedad.

Una oportunidad única para conocer y ser parte de esta causa solidaria, en esto tres días y desde las 7:30 de cada mañana, frente al Pabellón Argentina, estará instalada la unidad móvil especialmente equipada para la donación de plasma.

¿Por qué donar plasma?

El plasma humano es la materia prima irremplazable para elaborar medicamentos que mejoran y salvan la vida de cientos de personas con enfermedades crónicas y poco frecuentes.

Requisitos para ser donantes

Edad: Entre 18 y 65 años

Peso: 50 Kg. o más

Buen estado de salud

Cada donación es un acto solidario que se multiplica en salud para quienes así lo necesitan.

Para conocer más sobre la donación de plasma

Durante el programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media, concurrimos al sector frente al Pabellón Argentina, donde está instalado el camión del laboratorio Hemoderivados de la UNC que, junto con el Banco de Sangre, realizan una importante propuesta, que es el programa “Doná Plasma”, buscando la solidaridad de cordobesas y cordobeses que vayan a donar allí en estos días.

Gabriela Varela es bioquímica, y en representación del Laboratorio de Hemoderivados de la UNC nos dio detalles de esta actividad que más que una campaña, en este caso ya es un programa de donación de plasma.

“Es una iniciativa del Laboratorio de Hemosderivados junto con el Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba y estamos saliendo a la calle a buscar y a hacer visible esta campaña de donación de plasma para que la gente nos conozca, para que la gente se informe”, nos destacó y explicó que “estamos frente al pabellón argentina con esta unidad móvil especialmente equipada para lo que es la donación de plasma. Es la primera vez que salimos con esta unidad a la calle, así que, invitamos a toda la gente que se acerque, no sólo a donar, sino sobre todo a informarse.”

A la bioquímica le consultamos sobre la diferencia hay entre donar plasma y donar sangre, sobre lo que no manifestó que “donar plasma y donar sangre es muy similar, la diferencia está en que cuando vos donás plasma, solamente estás donando la parte líquida de la sangre. El plasma es en un 90% agua y tiene un 10% de otros elementos que están disueltos en él. Entre esos elementos están las proteínas, que es lo que nosotros necesitamos en el Laboratorio de Hemoderivados para elaborar medicamentos.”

“Entonces, en este procedimiento se separan los elementos de la sangre, las células, los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, vuelven al donante y de esa manera solamente nos quedamos con la parte líquida que es 90% agua”, explicó Valera quien remarcó que “la recuperación para ese donante es mucho más rápida, lo que hace que pueda donar plasma de manera más frecuente, cada 20 días se puede donar plasma.”

¿Qué días y en qué horarios van a estar frente al Pabellón Argentina?, le consultamos y Gabriela Varela nos respondió que “nosotros estamos desde hoy y hasta el jueves, desde las 7 y media de la mañana se dan los turnos hasta las 2 y media los turnos, y estamos acá hasta las 3 de la tarde”, y además agregó que “habitualmente, de lunes a viernes, estamos en la sede del Laboratorio Hemos Derivados, también desde las 7 y media de la mañana, por lo que invitamos a que se acerquen, si no pueden en estos días acá al Pabellón, que se acerquen a la sede del laboratorio en Ciudad Universitaria.”

En el momento de la donación

“Tenemos una entrevista médica, que es confidencial, que es para que el médico evalúe la aptitud de ese donante para el procedimiento. Luego pasan a lo que es la extracción y después que se termina la extracción, que son más o menos unos 40 minutos, pasan a tomar un refrigerio. El refrigerio consiste en infusiones, también hay facturas, criollitos, frutas y yogur para que se recuperen de la donación, y también, durante el procedimiento de donación, les ofrecemos una bebida para que se vayan hidratando a medida que va transcurriendo el procedimiento”, detallo la bioquímica Varela.

Al momento de la donación y luego de la entrevista con el médico, abordamos a una donante que nos contó su experiencia al relatarnos que “fue muy sencillo, muy rápido, la verdad. Tenía asignado un turno para las ocho y media, así que llegué y ahí nomás ya me atendieron”, contó y agregó que en la entrevista le hicieron consultas sobre su estado de salud, “consultas muy generales, así que bastante simple de llevar adelante”, expresó y respecto de si ¿¡donó alguna otra vez?, nos expresó que “sí, he donado sangre antes, pero es la primera vez que me acerque a donar plasma.”

Es un gesto solidario y hay que animar a la gente a que lo haga le planteamos y nos afirmó que “es la razón por la cual una se acerca, así que, quienes tengan dudas o tengan ganas, un tiempito, que se acerquen, que vengan, que es muy rápido, así que no hay problema.”

Finalmente Gabriela Varela manifestó que a esta programa del Laboratorio de Hemoderivados, “lo empezamos nosotros hace un poco más de diez años sólo con la campaña y hoy se están sumando a esta colecta de plasma otros centros, como por ejemplo la Fundación Banco Central de Sangre aquí en Córdoba y también en Buenos Aires, el Banco de Sangre del Hospital de Clínicas de la UBA y la Fundación Hemocentro de Buenos Aires.

Información para sacar los turnos

Se invita a toda la comunidad universitaria y al público en general a conocer más sobre la donación en la web del Laboratorio de Hemoderivados y a agendar un turno para donar, poniendo la solidaridad en acción.

Por consultas o dudas sobre la campaña y cómo donar, las personas interesadas pueden:

- WhatsApp: 351 5129038

- IG: @donaplasmaunc