Convocatoria 2025 a becas Secyt para proyectos científico-tecnológicos

La Secretaría de Ciencia y Tecnología (Secyt) de la Universidad Nacional de Córdoba convoca a graduados universitarios que deseen obtener la formación para alcanzar el grado de doctorado o de maestría dentro de la UNC, y promover la consolidación de la actividad científica-tecnológica y artística posdoctoral en la UNC.

Para la convocatoria 2025 se creó un nuevo reglamento que introduce algunos cambios administrativos y se unifican las tipologías de beca de “Iniciación de Maestría” y “Maestría” (Ver: nuevo Reglamento de Becas -Reso HCS 939/2025-).

Las becas Secyt-UNC consisten en el otorgamiento de un estipendio que a título de promoción y sin implicación alguna de relación de dependencia presente o futura con la Universidad Nacional de Córdoba, se abona para facilitar la formación de posgrado y la realización de trabajos de investigación posdoctoral del becario/a.

Para la Convocatoria 2025, la Secyt-UNC establece un número mínimo de 17 becas a otorgar entre las unidades académicas y dependencias del Rectorado con representación en el Consejo Asesor de la Secyt.

La postulación a la convocatoria 2025 se realizará en la plataforma SIGEVA-UNC y estará abierta hasta el 18 de septiembre hasta las 13 horas.

Los/as aspirantes deberán cumplimentar los requisitos definidos en el nuevo Reglamento y presentar la información solicitada para cada categoría de beca.

Para ver las bases de la convocatoria, el reglamento de las becas Secyt y las prioridades institucionales ingresar al portal.