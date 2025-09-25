Córdoba, sede de las IV Jornadas Nacionales “Haciendo universidades feministas”

La Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Unidad Central de Políticas de Género, junto con la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE-CIN), organiza las IV Jornadas Nacionales “Haciendo universidades feministas 2025”.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 6 y viernes 7 de noviembre y se presenta como un espacio de intercambio federal e interuniversitario.

Bajo el lema “Tramar, resistir, insistir: políticas de género que se construyen en red”, la propuesta plantea sostener lo conquistado, proyectar nuevas acciones y garantizar universidades libres de violencias.

Las jornadas son abiertas, públicas y no aranceladas, remarcaron desde el espacio.

Están destinadas a quienes estudian o trabajan en instituciones universitarias, a equipos de género, a proyectos de investigación y extensión, y al público en general. La inscripción se encuentra disponible de manera online.

Inscripción como asistente: https://forms.gle/vcfM1BUeYXNwVMJf6

Inscripción como ponente - presentación de resúmenes ampliados: https://forms.gle/6q9o9VpyRJNdQ54E6

Se extiende el plazo para el envío de resúmenes ampliados hasta el 30 de septiembre.

Más información a través del siguiente link: www.unc.edu.ar