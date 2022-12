Cursos sobre Actividad Física y Salud

Empezá el 2023 entrenando, haciendo deportes o actividades que contribuyan a tu bienestar físico. Podés hacerlo, aunque suene paradójico, completando cursos a distancia que te ofrecemos. Si no te inscribiste antes, aún estás a tiempo. Y si te inscribiste y por algún motivo no pudiste terminar, aprovechá ahora, porque a fin de año todas las inscripciones previas caducarán. Todos los cursos son abiertos y en general no requieren ningún conocimiento técnico previo. Además, podés acceder a los materiales cualquier día, a cualquier hora, desde cualquier lugar, y avanzar a tu propio ritmo. Los conocimientos adquiridos, una vez puestos en práctica, te ayudarán a mantener el equilibrio mente-cuerpo, y seguramente te permitirán mejorar tu calidad de vida.

Los cursos disponibles son:

En este curso podrás aprender conjuntos de ejercicios físicos especialmente indicados para conseguir y mantener un buen estado general de salud, a través de las “8 piezas de Brocado”.

Chi-Kung significa el arte de la energía; es una expresión amplia que alude a cientos de sistemas de entrenamiento que desarrollan tu energía propia para diversos fines: la propia salud, la eficacia en combate, la expansión mental y el cultivo espiritual.

Se trata de una forma de gimnasia milenaria de origen chino. Consta de movimientos articulares y musculares de baja intensidad. La pueden practicar personas desde los 7 años y hasta los 90. Son movimientos simples de coordinación de miembro superior y miembro inferior acompañados de una correcta utilización de la respiración.

El Tai Chi Chuan es conocido por las secuencias de movimientos que realizan sus practicantes. Puede pensarse que se trata de un arte marcial estilizado. Sus prácticas se caracterizan por la unión de la conciencia y el movimiento corporal, por su la lentitud, la flexibilidad, la circularidad, la continuidad, la suavidad, la firmeza y la armonía que transmite.

Algunos de los principios del Tai Chi Chuan son compartidos por otras artes marciales y remiten al taoísmo. En gran medida se trata de: vencer el movimiento con la quietud, vencer la dureza con la suavidad, vencer lo rápido con lo lento. Es una actividad que te permite apartarte del ritmo febril de la vida contemporánea.

Guiado por un entrenador y profesor de Educación Física, este curso permite entrenar de manera seria y rigurosa, pero desde tu propia vivienda. Adquirió gran popularidad durante la cuarentena, pero su vigencia va mucho más allá.

El ejercicio ayuda a mejorar el estado de ánimo y a liberar la tensión. Aunque muchas personas entrenan con el objetivo de bajar de peso o ganar masa muscular, lo cierto es que al ejercitar también se libera serotonina, sustancia que regula el estado de ánimo, sueño, deseo y la función sexual. Además de comer de forma saludable, es necesario que puedas mantener una rutina diaria de entrenamiento y descanso. ¡Lo más importante es que te mantengas en movimiento! Con este curso, podrás hacerlo.

En este caso, se trata de una capacitación que te brinda las bases teóricas para elaborar rutinas de ejercicios para diferentes fines. Te ayudará a crear entrenamientos eficientes basados en evidencia actualizada, a derribar mitos acerca de la actividad física, a aclarar dudas frecuentes sobre las metodologías de entrenamiento, y a analizar tus propias prácticas para poder mejorarlas. Para ello recorrerás conceptos de anatomía y biomecánica básica del cuerpo humano, así como patrones de movimiento, en los cuales se asientan diferentes tipos de rutinas.

Se trata de un curso breve que te informa acerca de todas las precauciones que debés tener en cuenta para prevenir el contagio por COVID-19 en la práctica de deportes en equipo. Incluye los pasos a seguir tanto en la fase previa a la llegada al club o centro de entrenamiento, durante la práctica misma, y también al terminar la actividad. Es importante no descuidar ningún detalle para evitar enfermarse y, sobre todo, evitar el contagio a terceros.

En próximas entregas te contaremos de otros cursos que podés completar antes de que termine 2022. ¡Pero tenés que apurarte!