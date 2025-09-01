La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) invita a la edición 2025 del espacio de encuentro con la comunidad, con el fin de promover el acercamiento a la vida universitaria, el conocimiento de las carreras y cursos, programas de acompañamiento al ingreso, así como distintas áreas de desarrollo en extensión, investigación e innovación.

La Muestra UNC se realiza de manera presencial el martes 2 de septiembre en el horario de 9 a 20 h, y el miércoles 3 y jueves 4 de septiembre en el horario de 9 a 18 h.

La entrada es libre y gratuita y el evento tendrá lugar en Ciudad Universitaria a lo largo del Bv. de la Reforma, en el Pabellón Argentina y el Pabellón de los Reformistas de Ciudad Universitaria.

En la Muestra UNC se podrá participar de:

■ Stands de información general

Cada unidad académica brindará información sobre las propuestas de formación, inscripción, ciclos de nivelación, modalidades de cursado y acciones a desarrollar para los ingresantes.

■ Stands BiMo (Acompañamiento UNC)

En los mismos se brindará información general del evento e información referida a las políticas de inclusión de la universidad.

■ Diálogos con egresados/as

Se realizarán entrevistas a profesionales egresados/as de las carreras que brinda la UNC, con el objetivo de acercar experiencias laborales y dar a conocer la diversidad de temas, prácticas y ámbitos de ejercicio profesional.

■ Nodos interactivos - prácticas de la profesión

Los/as asistentes podrán participar y experimentar actividades concretas relacionadas con el quehacer profesional, y conocer proyectos de extensión e investigación vinculados con las diferentes carreras.

■ Visitas guiadas

Se realizarán recorridos guiados por Ciudad Universitaria. Además, cada unidad académica llevará adelante un recorrido por su facultad.

Para las visitas guiadas no es necesario inscribirse anticipadamente; el/la docente que acompañe al grupo escolar deberá acercarse al stand correspondiente para solicitarlas.

■ Stand docente

Se hará entrega de kits a docentes de escuelas secundarias, los cuales contienen material informativo sobre las alternativas académicas y los programas de acompañamiento al ingreso y a la permanencia que se proponen desde la universidad.

■ Stands UNC 360

Diferentes áreas de la universidad informan sobre sus propuestas de formación y las distintas acciones que llevan adelante en la institución, en materia académica, de investigación, extensión, innovación, entre otras.

■ Stands FUC y centros de estudiantes

Espacio de intervención donde los centros de estudiantes ofrecerán sus actividades y programas de acompañamiento.

La muestra cuenta con el servicio de intérpretes de lengua de señas argentinas.

Links con toda la data universitaria que necesitás:

Consultas: inclusionsocial@estudiantiles.unc.edu.ar