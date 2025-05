Cada 6 de Mayo, para recordar los riesgos que suponen algunos regímenes alimenticios exagerados es que se ha establecido el Día Internacional Sin Dietas, que se celebra cada año.

Dieta no siempre es sinónimo de estar saludable. Si bien es cierto que el término hace referencia a un estilo y conducta de vida saludable, con el tiempo se ha distorsionado, asociándolo incluso a prácticas que atentan contra la salud de las personas.

El origen de esta celebración se remonta a 1992, cuando la feminista británica Mary Evans Young decidió emprender una lucha en contra de las empresas encargadas de promocionar el consumo de productos dietéticos.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las personas que hacen dieta es la desmotivación, por someterse a regímenes alimenticios muy estrictos y no ver los resultados deseados a corto plazo.

También es importante destacar que existen una multiplicidad de factores que se deben tener en cuenta al evaluar cómo nos alimentamos.

Respecto del concepto de la NO DIETA o SIN DIETAS que se recuerda este 6 de Mayo, en Canal U nos pusimos en contacto con la Licenciada en Nutrición Romina Biondini MP 1843, quien además es Profesora de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos aclaró que “este día se celebra o se hace mención como el día internacional de la no dieta, producto de una activista, una escritora, que justamente lo que busca desde hace varios años es trabajar, todo lo que tenga que ver con romper estereotipos de cuerpos similares con cierto aspecto estético, es promover la aceptación de la diversidad de cuerpos y justamente en línea con esta postura, evitar o prevenir posibles trastornos de la conducta alimentaria que muchas veces tienen como una causa, el estar permanentemente buscando un parámetro para estar permanentemente a dieta, buscando tener determinado cuerpo.”

Le consultamos si frente a estos parámetros también nos encontramos con el opuesto o con la consecuencia más inmediata que es la estigmatización de quienes no lo logran, sobre lo que nos señaló que “es así exactamente, hoy en día disponemos de muchísima información, las redes en especial son un elemento al cual cualquier persona puede acceder y consumir cualquier tipo de información que cualquiera pueda publicar. Entonces hay permanentemente una exposición a buscar determinados tipos de cuerpo a verse de determinada manera y no siempre por el camino o de la manera más saludable posible.”

Lic. Romina Biondini (Nutricionista): “comer va mucho más allá de ese acto biológico y tiene que ver con emociones, con historia…”

También nos explicó que cuando hablamos de la no dieta no significa que no hay que hacer dietas o que no hay que hacer las dietas que no están prescriptas por una profesional o un profesional de la nutrición y explico lo que se busca con este concepto de la no dieta, puntualizando que “primero hay que dejar de usar el término dieta, ya que se asocia a restricción, a comer determinado tipo de alimentos o no incluir otro tipo de alimentos, entonces nosotros lo que buscamos en la consulta, en el trabajo con el otro es la promoción de hábitos saludables, hábitos de vida saludable, que entre esos incluye una alimentación saludable. Entonces salir de ese concepto o idea restrictiva de dieta y trabajar con incorporar hábitos alimentarios saludables que lleven a un peso saludable, es el primer cambio que hacemos cuando trabajamos con otro.”

Asimismo agregó que “tanto los profesionales de la nutrición y de la salud traemos, es muy arraigado el término “dieta” y es un trabajo también que hemos tenido que hacer y tenemos que seguir haciendo de dejar de usar ese término como también las personas que acceden a la consulta con un nutricionista, entonces como primer punto dejar de usar ese término cuando yo lo que busco son hábitos saludables, un peso con el que pueda estar saludable, sentirme cómoda, cómodo, prevenir posibles problemas de salud. Entonces ese es el primer paso, dejamos de usar el término “dieta” y empezamos a trabajar hacia otros objetivos. Y en el medio, en ese empezar a trabajar el peso, que vamos a buscar que sea un peso saludable, tiene que ser el resultado de muchas otras cosas y no el objetivo puntual por el cual uno acuda a la consulta con el profesional de la nutrición.”

La Licenciada Biondini nos detallo que “suelo trabajar mucho en la consulta estos términos y respecto del peso, determinado peso será el resultado de muchos otros elementos que se van a ir trabajando en este espacio alimentario: descanso, actividad física, bueno muchos y variables, para trabajar con las otras personas.”

Se sabe que la alimentación no es solamente lo que nos va a llevar a una mejor calidad de vida, tiene que ver también con muchos otros factores de nuestra vida cotidiana que no es solamente comer o dejar de comer, reflexión con la que coincidió la Profesora Biondini al agregar que “la alimentación tiene muchísimos elementos a tener en cuenta, que alimentos se ingieren a diario, las cantidades u horarios y demás, pero no es lo único que va a definir un determinado peso. Es una variable de mucho peso, muy importante, pero no es la única. En esto de pensar en la multidimensionalidad que hacen a llegar a un determinado estado de salud, que hacen a la salud, la alimentación ocupa un lugar muy importante pero no es el único, tal cual.”

Un servicio de la Escuela de Nutrición de la UNC

En Córdoba se viene trabajando con distintos tipos de servicios en la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba y tienen una consultoría para la gente que quiera acercarse y conocer más sobre sus trastornos alimentarios o alimenticios, respecto de lo que la Licienciada Biondini nos detalló que “nosotros disponemos en la Escuela de Nutrición de un espacio para la comunidad, de un gabinete para la consultoría nutricional donde hay diferentes profesionales especializados en temáticas puntuales donde quien lo desee, quien lo considere, puede acudir a la consulta. Y justamente esto que venimos hablando desde un principio, no trabajamos con la postura de una dieta con ciertas características, sino que buscamos incorporar, construir, trabajar con el otro, la incorporación de hábitos alimentarios y saludables que lo lleven a un peso saludable y a un estado de salud de la mejor manera posible, y poder mirar a la alimentación más allá de un acto biológico o de una conducta, para suministrar energía para la actividad diaria.”

La nutricionista también señaló que “nosotros la trabajamos desde diferentes perspectivas o reconocemos que el acto de comer va mucho más allá de ese acto biológico y tiene que ver con emociones, con historia, con cuestiones culturales que hacen que las personas se alimenten de determinada manera. Entonces valoramos todas esas características que definen el plato que comemos a diario y no nos quedamos en cuestiones meramente biológicas”, y agregó que “esto va a hacer que la propuesta, el trabajo que se haga con el otro, necesite abordar todas estas perspectivas de por qué como y me alimento de determinada manera. Es una mirada integral que hacemos en el trabajo con el otro.”

Luego la Licenciada Biondini nos orientó sobre la manera de acceder a este servicio para consultar, para sacar un turno y acercarse a la Escuela de Nutrición de la UNC para poder tener este beneficio, este servicio “se dispone de un número de WhatsApp donde se manejan los turnos comunicándose al 351-312-2055.”

“Este servicio brinda atención a la persona que tenga determinado interés puntual, por ejemplo tenemos profesionales que trabajan con todo lo que tiene que ver con nutrición deportiva, profesionales que trabajan con trastornos de la conducta alimentaria, que trabajan en pediatría, entonces quien considere, quien necesite hacer consulta en esa línea telefónica, les van a poder ir resolviendo todas las dudas y van a poder concretar un turno y acercarse al espacio”, explicó Romina Biondini.

Más allá de los estigmas del sobrepeso

A la nutricionista le planteamos si más allá de los estigmas o de lo publicitado de los trastornos alimenticios más evidentes hay otros que subyacen, esto es más allá de la bulimia, la anorexia, la obesidad, los rollitos, hay otros en la lista que conviene que sean observados y tenidos en cuenta, a lo que nos respndió que “sí, justamente en la consulta lo que se trabaja es el vínculo que uno tiene con la comida y con el cuerpo, más allá de ciertos criterios diagnósticos que pueden definir a una anorexia nerviosa, a obesidad, el vínculo con el cuerpo y con la comida son fundamentales en el trabajo que se hace en la consulta porque justamente se busca sanar o buscar que ese vínculo sea lo más saludable posible.”

“Entonces no pasa sólo por una cuestión de un diagnóstico determinado y tratamiento puntual sobre esa condición, sino todo lo que hace al día a día en la elección de la comida, toda la historia que trae la persona, el entorno en donde se mueve de manera cotidiana, se hace una mirada integral de la situación de esa persona y no nos enfocamos en cuestiones puntuales. Justamente de eso se trata el trabajo hoy en día, de quedarse con un diagnóstico y un tratamiento recortado para ese diagnóstico, sino con una mirada que va mucho más allá, de ponerle nombre a lo que uno pueda tener o no, que es algo que sale mucho en la consulta, tengo esta condición, no la tengo, el enfoque está sobre esto, sobre el vínculo que tiene la persona con su cuerpo, con la comida, que como decía anteriormente tiene muchos elementos que la condicionan y también poder comprender esa persona en el día a día donde se mueve, ya sea que sea estudiante que esté trabajando, su familia, la zona donde vive, porque tenemos una exposición a muchísimas variables que nos condicionan o nos llevan a tomar decisiones respecto a la comida que no siempre son las que quisiéramos, entonces bueno, ahí es donde ponemos el ojo”, comentó Biondini.

"En la Escuela de Nutrición de la UNC, tenemos profesionales que trabajan sobre el descanso, la actividad física y otros variados factores relacionados con la alimentación"

Como vemos, son una cantidad de disparadores, para ponerse a pensar, para hacerlo antes, después o durante la comida, “para no hacerse mala sangre cuando uno come porque te va a caer mal”, como decimos siempre y todas estas cuestiones que son una multiplicidad de factores para tener en cuenta no solamente un 6 de mayo, el día de la no dieta, sino en lo cotidiano y tener en cuenta ese servicio que brinda la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba para que todas y todos más allá de la comunidad universitaria puedan acercarse a obtener ese beneficio.

Comer comida y tomar conciencia

La Licenciada Romina Biondini nos invitó finalmente a celebrar este día la no dieta cuidándonos mejor y alimentándonos mejor y posicionarnos como profesionales a poder trabajar esta mirada desde otro lugar, pero también como sociedad a todos nos afecta, por algo Argentina está en un ranking bastante alto en cuanto a diagnósticos de trastornos de la conducta alimentaria.

“En este día debemos reflexionar como sociedad, como profesionales y más allá del día de la no dieta, que sea un día para pensar cómo nos vinculamos con la comida, con el cuerpo y cuáles son nuestros objetivos en cuanto a cuidad nuestra salud”, concluyó.